EU sanciona a “Mayito Flaco”, operadores financieros y presuntos colaboradores del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en una acción que incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, actual líder de la facción conocida como Los Mayos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las medidas también alcanzan a operadores de confianza, presuntos facilitadores financieros, empresarios y personas señaladas por brindar apoyo a las actividades de la organización criminal en distintos puntos de México, principalmente en Baja California.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la estrategia busca afectar tanto a los dirigentes de los grupos criminales como a las estructuras financieras y operativas que permiten su funcionamiento.

La dependencia indicó que, desde principios de 2025, ha llevado a cabo más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales, como parte de una política enfocada en el combate al narcotráfico y al lavado de dinero.

Mayito Flaco, bajo la mira de Washington

Según el Departamento del Tesoro, Ismael Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en 2024.

Las autoridades estadounidenses sostienen que actualmente mantiene el control de esa facción del Cártel de Sinaloa y lo responsabilizan de dirigir actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios y corrupción.

La OFAC recordó que Zambada Sicairos enfrenta acusaciones federales por narcotráfico y lavado de dinero desde 2014 y continúa prófugo.

Entre las personas sancionadas aparecen Hildegardo Gastelum García, identificado por Estados Unidos como uno de los principales asesores de “Mayito Flaco”, así como Jorge Luis Mendoza Uriarte y Francisco Javier Mendoza Uriarte, quienes anteriormente formaban parte del círculo cercano de Ismael “El Mayo” Zambada.

La investigación también incluye a Lorenzo Castillo Maldonado, señalado como operador vinculado a actividades de protección, tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como contra operadores, empresarios y empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa. Especial

Las autoridades estadounidenses afirman que estas personas forman parte de la estructura encargada de coordinar actividades operativas y de seguridad para la facción de Los Mayos.

El informe identifica a la región fronteriza de Baja California como una de las áreas estratégicas para el Cártel de Sinaloa.

Por ello, la OFAC volvió a incluir en sus sanciones a René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, a quienes señala como responsables de controlar operaciones del grupo en la zona de Tijuana.

La dependencia estadounidense aseguró que ambos mantienen influencia sobre actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y cuentan con redes de apoyo encargadas de logística, seguridad y finanzas.

Entre las personas señaladas dentro de esa estructura aparecen Pedro Humberto Martínez Rodríguez, conocido como “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

Empresas y casas de cambio también fueron sancionadas

Además de las personas físicas, el Departamento del Tesoro incluyó a diversas empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para el movimiento y ocultamiento de recursos obtenidos por actividades ilícitas.

Entre ellas figura una casa de cambio ubicada en Tijuana conocida comercialmente como Magic Casa de Cambio, así como compañías relacionadas con actividades inmobiliarias, seguridad privada, transporte, publicidad, espectáculos y vigilancia.

Las autoridades estadounidenses sostienen que algunas de estas empresas habrían servido para canalizar recursos y realizar operaciones financieras vinculadas con integrantes del cártel.

La acción también incluye a personas que, según el gobierno estadounidense, habrían facilitado las actividades del grupo criminal mediante influencias políticas o administrativas.

En la lista aparecen Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres, además del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García.

Asimismo, fueron sancionados Rafael Buenrostro Martín y Diosvany Samuel Chapotin Villalba, quienes son señalados por presuntamente participar en actividades relacionadas con lavado de dinero y apoyo a integrantes del Cártel de Sinaloa.

Con las medidas anunciadas por la OFAC, todos los bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.