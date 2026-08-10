Pánico en Chihuahua por el retiro de visas de maternidad en EU

Cientos de mujeres mexicanas que viven en la frontera de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y que tuvieron a sus hijos en hospitales de El Paso, Texas, manifestaron su preocupación ante la posibilidad que les quiten sus visas.

Algunas de ellas compartieron algunos casos de mujeres que ya les quitaron y destruyeron sus visas al intentar ingresar a los Estados Unidos por alguno de los Puentes Internacionales que conectan a ambas fronteras.

Muchas de ellas han recurrido a los servicios de abogados para evitar la sanción.

El abogado Arturo Vázquez inició la recolección de casos para iniciar una demanda en contra de esta acción, ante la corte federal estadounidense.

En su cuenta de Facebook, el abogado anunció que está haciendo una lista de todas las mamás que les hayan quitado la visa láser en el Puente por haber tenido hijos en Estados Unidos.

Anunció que la organización ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) pronto presentará una demanda en la corte federal pidiendo que un juez determine que la orden del presidente Donald Trump es inconstitucional.

La ACLU pedirá un mandato (Injunction) que prohibirá que se continúe quitando visas en los puentes.

El jurista resaltó que en el juicio se le pide al juez como remedio que el State Department vuelva a otorgar las visas canceladas por esta razón a las personas que se las quitaron, sin que tengan que aplicar de nuevo y sin el pago.

Revocación de visas en gobierno Trump logra récord

Por Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el lunes que ha revocado más de 175 mil visas a ciudadanos extranjeros bajo el gobierno del presidente Donald Trump, en el marco de una amplia campaña de represión migratoria que ha privado de privilegios de viaje e inmigración a decenas de miles de personas más.

El departamento señaló en un comunicado que las revocaciones se dirigían a extranjeros que "violaron las condiciones de sus visas, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadunidenses, estafaron a estadunidenses, abusaron de nuestro sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

La mayoría de las visas se revocaron tras "intervenciones policiales", siendo las agresiones, la conducción bajo los efectos del alcohol, los robos y los delitos relacionados con las drogas las causas principales, según el departamento.

Entre los casos concretos citados por el departamento se incluyen una persona acusada de violación y agresión sexual, otra acusada de secuestro y trata de personas, y una persona que enfrenta más de una docena de cargos por posesión de material de abuso sexual infantil.

Una embajada de Estados Unidos en el norte de África revocó más de 100 visas a padres "turistas de parto" que, supuestamente, acudieron al país principalmente para dar a luz y que sus hijos obtuvieran la ciudadanía estadunidense, según se indicó.

El departamento también afirmó que había revocado las visas de varios extranjeros que "celebraron" el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, entre ellos uno que afirmó que "murió demasiado tarde".

En enero, el departamento afirmó que había revocado más de 100 mil visas, una cifra récord en aquel momento.

El alcance de las revocaciones refleja la amplia campaña de represión migratoria iniciada cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, que ha supuesto la deportación de un número sin precedentes de migrantes, incluidos algunos que poseían visas válidas.

El gobierno también ha adoptado una política más estricta en la concesión de visas, con un control más riguroso de las redes sociales y una ampliación de los criterios de selección.