EU revoca 94 visas a mexicanos por "turismo de parto"; retiene a papás que van a escuelas en El Paso

El gobierno de Estados Unidos comenzó a quitar visas y a detener a personas que han cruzado de México la frontera para dar a luz y a quienes cruzan cotidianamente para estudiar en al menos una escuela estadunidense.

En sólo 24 horas quitó 94 visas a padres y madres de bebés nacidos en Estados Unidos. El retiro de visados fue cuando los padres cruzaban la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, a El Paso, Texas.

Este miércoles hay reportes de que las autoridades fronterizas han detenido tanto a padres de familia como a sus hijos cuando cruzaban la frontera de Ciudad Juárez por una línea vehicular expedita para que sus hijos llegaran a tiempo a clases a una preparatoria en El Paso, de acuerdo con el abogado de migración Arturo Vázquez en Texas.

Los reportes de detenciones de padres mexicanos y estudiantes estadunidenses pero que radican con sus padres en Ciudad Juárez se refieren a alumnos de la Escuela Preparatoria Cathedral en El Paso, Texas, un plantel católico privado de los Hermanos de La Salle, con un costo de unos nueve mil 500 dólares por año escolar.

El abogado ha pedido en redes sociales este miércoles a los juarenses que se abstengan de cruzar la frontera si son mexicanos que usaron visas de turismo para tener bebés estadunidenses o si cruzan cotidianamente la frontera para tomar clases.

“Mi sugerencia es que no vengan a Estados Unidos hasta que el juez federal otorgue una medida cautelar”, dijo el abogado.

Las acciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se han presentado en El Paso luego de que el presidente firmó una orden ejecutiva contra el “turismo para dar a luz” la semana pasada.

El mandatario ha ordenado incluso intentar quitar la nacionalidad estadunidense por nacimiento en forma retroactiva a quienes nacieron de madres que cruzaron la frontera con visa de turismo o visitante.

En las comunidades fronterizas mexicanas es una práctica muy común cruzar la frontera para dar a luz en Estados Unidos. Por ejemplo, tres de los más recientes gobernadores de Baja California nacieron en California mientras sus padres residían en México: Ernesto Ruffo Appel, Eugenio Elorduy y Roberto de Lamadrid.