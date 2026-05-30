EU pide endurecer las condiciones del acuerdo con Irán: medios

El presidente Donald Trump ha intentado cambiar varios términos de la propuesta para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informaron el sábado medios estadounidenses, mientras las partes siguen sin lograr cerrar un acuerdo definitivo.

The New York Times informó que los cambios de Trump implicaban endurecer las condiciones del acuerdo y que envió el nuevo marco de negociación de vuelta para que sea considerado por Irán, según funcionarios familiarizados con el proceso.

El reporte señaló que no es claro en qué consisten los cambios. Pero según el sitio de noticias Axios, Trump busca reforzar varios puntos del acuerdo que él personalmente considera importantes, como lo concerniente al material nuclear de Irán.

Los nuevos retoques podrían prolongar las negociaciones entre las partes durante varios días antes de que se tome una decisión sobre un acuerdo para poner fin a la guerra, que comenzó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero.

Fuentes estadunidenses dijeron a la AFP que la propuesta estaba a la espera de la aprobación de Trump, pero el mandatario no tomó ninguna decisión tras una reunión en la Sala de Situación de la Casa Blanca el viernes.

El republicano ha dicho que sus prioridades para cualquier acuerdo incluyen que Irán se comprometa a no desarrollar nunca armas nucleares y la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Con información de AFP.