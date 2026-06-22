Tecnológicas de EU se desploman por temor al gasto en IA; SpaceX extiende pérdidas.

Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos iniciaron la semana con fuertes pérdidas en bolsa, arrastradas por las crecientes preocupaciones de los inversionistas sobre el elevado gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA).

SpaceX retrocedía más de 10%, acumulando su tercera jornada consecutiva a la baja tras el fuerte repunte registrado la semana pasada luego de su debut bursátil. La compañía de Elon Musk también informó que lanzará una emisión de bonos, un anuncio que coincidió con el deterioro del sentimiento de los inversionistas.

Por su parte, Alphabet caía alrededor de 6%, perfilándose para sufrir su peor jornada desde mayo de 2025. De mantenerse las pérdidas, la matriz de Google podría ver evaporarse más de 256 mil millones de dólares de capitalización bursátil.

La presión sobre Alphabet aumentó después de que John Jumper, científico senior de Google DeepMind y ganador del Premio Nobel, anunciara su salida de la compañía para unirse a Anthropic, una de las startups más relevantes del sector de inteligencia artificial.

Crecen las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA

El retroceso no se limitó a una sola empresa. Amazon perdía cerca de 4.8%, mientras que Meta Platforms y Microsoft registraban bajas cercanas a 3% cada una. En conjunto, estas tres compañías estaban encaminadas a perder más de 248 mil millones de dólares en valor de mercado durante la sesión.

De acuerdo con analistas, el movimiento refleja una creciente inquietud sobre el ritmo y magnitud de las inversiones destinadas al desarrollo de centros de datos, infraestructura y herramientas de inteligencia artificial.

Se trata más bien de un retroceso generalizado del sector debido a la inquietud constante por el enorme gasto de capital de las empresas tecnológicas en infraestructura de IA", explicó David Wagner, de Aptus Capital Advisors.

Durante los últimos dos años, las grandes tecnológicas han comprometido decenas de miles de millones de dólares para expandir sus capacidades de inteligencia artificial, impulsadas por la competencia para desarrollar modelos más avanzados y captar una mayor participación en un mercado que promete transformar múltiples industrias.

Sin embargo, algunos inversionistas comienzan a cuestionar si los ingresos derivados de estas herramientas serán suficientes para justificar el volumen de recursos invertidos. La preocupación se ha intensificado ante la falta de señales contundentes de rentabilidad inmediata en varios de estos proyectos.

Fabricantes de chips y almacenamiento siguen siendo los ganadores

Mientras las empresas que financian la expansión de la IA enfrentaban ventas masivas en bolsa, los proveedores de infraestructura tecnológica continuaban beneficiándose del auge del sector.

Micron Technology lideraba las ganancias entre las acciones vinculadas a semiconductores al avanzar 5.8%, alcanzando máximos históricos. La compañía anunció además un acuerdo estratégico con Anthropic para ampliar la infraestructura de inteligencia artificial de próxima generación.

Para los analistas, el mercado está comenzando a diferenciar entre las empresas que realizan las inversiones y aquellas que obtienen ingresos directos gracias a ellas.

Hay una distinción en este mercado entre quienes reciben los cheques, como las empresas de memoria, y quienes los firman", señaló Wagner.

Micron, junto con firmas especializadas en almacenamiento de datos como SanDisk y Western Digital, figura entre las acciones con mejor desempeño dentro del S&P 500 en lo que va de 2026.

Wall Street considera que estas compañías son algunas de las principales beneficiarias de la creciente demanda de memoria, almacenamiento y procesamiento necesaria para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial.

Con información de Reuters.