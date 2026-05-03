EU debe elegir entre una operación militar ‘imposible’ o un ‘mal acuerdo’: Irán

Los Guardianes de la Revolución Islámica lanzaron este domingo un mensaje directo a Donald Trump. Washington, aseguran, enfrenta una disyuntiva reducida a “una operación militar imposible” o “un mal acuerdo” con Teherán.

En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, la rama de inteligencia del cuerpo militar afirmó que el margen de maniobra de Estados Unidos “se ha reducido significativamente”, en un contexto donde, según Teherán, actores clave como China, Rusia y países europeos han mostrado un “cambio de tono” frente a la postura estadounidense.

El mensaje no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de presión política tras más de dos meses de conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos y Israel contra territorio iraní. Aunque desde el 8 de abril existe un alto el fuego, las negociaciones permanecen estancadas, sin avances tangibles hacia un acuerdo de paz.

El punto neurálgico del conflicto sigue siendo el control del Estrecho de Ormuz, una vía por donde transita cerca del 20% del suministro energético mundial. Irán ha mantenido bloqueado casi todo el tráfico marítimo en la zona, lo que ha generado una perturbación sin precedentes en los mercados globales.

De acuerdo con información publicada por Axios, Teherán presentó una propuesta que establece un plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo integral. Este incluiría la reapertura del estrecho, el fin del bloqueo naval estadounidense y el cierre definitivo de los frentes de guerra, tanto en Irán como en Líbano.

Medios iraníes como Tasnim y FARS detallaron que la propuesta contempla también la retirada de fuerzas estadounidenses de la periferia iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de activos congelados.

Trump enfría expectativas de acuerdo

Desde Washington, la respuesta ha sido ambigua. Donald Trump afirmó que aún no ha revisado el texto completo de la propuesta iraní, pero anticipó que difícilmente será aceptable. En un mensaje publicado en Truth Social, señaló que Irán “no ha pagado un precio lo suficientemente alto”.

Las declaraciones reflejan una postura endurecida que contrasta con momentos previos en los que el propio mandatario había sugerido apertura a la negociación. Incluso dejó abierta la posibilidad de reanudar los ataques aéreos, lo que introduce un elemento adicional de incertidumbre en el proceso.

Automovilistas pasaron junto a una valla publicitaria antiestadounidense que hacía referencia al presidente Donald Trump y al estrecho de Ormuz AFP

El conflicto no se limita a Irán. En paralelo, Israel intensificó sus operaciones en el sur del Líbano contra Hezbolá, aliado estratégico de Teherán. Este domingo, el ejército israelí ordenó la evacuación de miles de civiles en al menos 11 localidades, ante lo que calificó como violaciones del alto el fuego.

Irán ha sido claro: no habrá avances en las conversaciones con Estados Unidos si no se garantiza también una tregua efectiva en Líbano. Este vínculo entre frentes añade complejidad a cualquier posible acuerdo, al entrelazar múltiples escenarios de conflicto.

El pulso nuclear sigue en el centro

Uno de los elementos más delicados es el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán renuncie a sus reservas de más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido, mientras que Irán insiste en que su programa tiene fines pacíficos.

La nueva propuesta iraní introduce un giro táctico: posponer las բանակցaciones nucleares para una fase posterior, priorizando primero el fin del conflicto militar y la reapertura del comercio marítimo. Según fuentes diplomáticas citadas por Reuters, este cambio busca generar condiciones más favorables para un acuerdo.

El conflicto ha provocado una fuerte volatilidad en los mercados energéticos, elevando los precios del petróleo y la gasolina, especialmente en Estados Unidos. Este factor añade presión interna a la administración de Donald Trump, en un contexto preelectoral de cara a las elecciones legislativas de medio mandato.

La prolongación de la crisis podría traducirse en costos políticos significativos, especialmente si el encarecimiento energético impacta directamente en los votantes.

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