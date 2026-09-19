EU aprueba venta de sistemas de defensa a Ucrania por 2 mil 680 mdd

El Gobierno de Estados Unidos aprobó el viernes la venta de material de defensa aérea a Ucrania por un valor de 2 mil 680 millones de dólares, luego de que Kiev reiterara sus solicitudes de apoyo para hacer frente a los ataques rusos.

El Departamento de Estado informó, mediante una notificación enviada al Congreso, que tomó “la decisión de aprobar una posible venta militar al extranjero al Gobierno de Ucrania” para la adquisición de sistemas de defensa aérea.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Ucrania solicitó la compra de distintos equipos, entre ellos varios tipos de misiles, lanzadores, radares antidrones y remolques.

La operación aún debe ser revisada por el Congreso de EU

La venta propuesta permanece sujeta a la revisión del Congreso estadounidense, por lo que la operación todavía deberá pasar por este proceso antes de concretarse.

Si se lleva a cabo la compra propuesta, Ucrania la financiaría mediante una combinación de contribuciones europeas y fondos del Programa de Financiación Militar Extranjera de Estados Unidos asignados durante la administración anterior”, señaló el Departamento de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró días atrás que pedirá a los europeos que paguen la ayuda concedida por Washington a Ucrania durante la administración de su predecesor, Joe Biden.

El republicano mantiene, desde su regreso a la Casa Blanca, la exigencia de que sus socios europeos aumenten el gasto destinado a ayudar a Ucrania en el conflicto con Rusia.

Ucrania enfrenta un recrudecimiento de los ataques rusos

La propuesta anunciada el viernes coincidió con la firma de Trump de un proyecto de ley destinado a aumentar las sanciones contra Moscú.

En tanto, Kiev, la capital de Ucrania, ha enfrentado un recrudecimiento de los ataques rusos, mientras que su ejército no ha podido repelerlos debido a la falta de munición para sus sistemas de defensa.

La posible venta contempla así el equipamiento solicitado por Ucrania, en un contexto en el que Kiev ha reiterado sus pedidos para recibir apoyo frente a los ataques rusos.

La operación, de concretarse, combinaría contribuciones de países europeos con recursos del programa estadunidense de financiación militar extranjera asignados durante la administración anterior, de acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado.

*mcam