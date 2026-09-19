Choque entre Trump y congresista por redadas coincide con aumento del voto de castigo latino

Una congresista latina republicana de Florida que advirtió al presidente Trump sobre un potencial voto de castigo de los electores hispanos en noviembre ahora enfrenta una ola de críticas por hacer pública su observación.

María Elvira Salazar, quien fue reportera y conductora de noticias en Telemundo y CNN en español, enfrenta críticas incluso del propio presidente Trump, que podrían poner en riesgo su reelección.

“Señor presidente, su política migratoria ha ido demasiado lejos”, dijo Salazar en video que divulgó en redes sociales; “en julio su gobierno detuvo a 50 mil personas y la mitad de ellas no tenía antecedentes penales”.

“Cuidado con lo que le dicen sus asesores”, dijo en referencia a Steven Miller. “Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en 2024 hoy se sienten traicionados”.

“Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”, insistió. “Yo no estoy hablando de amnistía; estoy hablando de darles una vida digna y la tierra prometida, y solo usted puede hacerlo”.

Pero el mandatario y muchos de sus seguidores criticaron la postura de la legisladora.

No estoy de acuerdo con ella. Tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que dice. María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera”, dijo Trump.

En esta elección en que la carestía de la vida vinculada a la guerra contra Irán es el tema dominante, cerca de la mitad de los electores apoya el control fronterizo y más del 60 por ciento rechaza las redadas y la campaña de deportaciones masivas. Ante la economía, la migración pasó a segundo plano.

Sin embargo, más el 72 por ciento de los electores latinos critica las redadas y la actitud del ICE, y el 25 por ciento de los latinos que votaron por Trump en el 2024 han dicho que votarán contra sus candidatos debido a la política migratoria.

El voto de castigo latino es evidente en estados como Texas, donde la joven abogada latina demócrata Gina Hinojosa aventaja con seis puntos al gobernador Gregg Abbott en la contienda por la gubernatura, pese a que Abbott ha invertido hasta 70 millones de dólares en su campaña e Hinojosa solo dos millones.

En ese mismo estado, el aspirante demócrata al senado, James Talarico aventaja con seis puntos al republicano Ken Paxton, con el apoyo de católicos y cristianos latinos.

Es la primera vez que Texas puede tener una gobernadora tanto mujer como latina; y es la primera vez en 40 años que el estado aprobaría a un demócrata para un puesto de elección importante como el senado.

Texas junto con Florida han sido por décadas bastiones republicanos y esta vez por los electores latinos esa tendencia está en juego.

En Florida, el estado con la mayoría conservadora latina, aventaja con siete puntos la contienda por el senado una aspirante, Angie Nixon, que no solo es demócrata afroamericana, sino que también es demócrata socialista.