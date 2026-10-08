Retiran más de 747 mil gotas para los ojos por falla relacionada con su esterilidad

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos clasificó como retiro de clase II una medida que alcanza 747 mil 844 unidades de gotas y ungüentos oftálmicos distribuidos bajo nueve presentaciones comerciales.

La acción fue iniciada el 20 de agosto de 2026 por Sterling Pharmaceutical Services LLC y afecta productos de las marcas Walgreens, AvKare, Reliable-1 Laboratories, Cameron Pharmaceuticals, TRP y Major, debido a una "falta de garantía de esterilidad", según la FDA.

La clasificación fue asignada el 21 de septiembre de 2026, después de que el fabricante comunicara el retiro. La autoridad sanitaria define la categoría II como aquella en la que la exposición a un producto puede provocar efectos adversos temporales o reversibles, o en la que la posibilidad de consecuencias graves es remota.

El caso involucra productos de venta libre destinados a lubricar los ojos, aliviar la sequedad ocular, aplicar soluciones hipertónicas o usar ungüentos nocturnos. Los consumidores deben revisar la marca, el número de lote y la fecha de vencimiento antes de determinar si su producto está incluido.

Así es el retiro de gotas para los ojos

La lista incluye productos con carboximetilcelulosa sódica al 0.5 por ciento, usada en gotas lubricantes, además de una solución hipertónica de cloruro de sodio al 5 por ciento y un ungüento de uso nocturno, según el registro de la FDA.

Los productos de Walgreens reúnen 500 mil 714 unidades, al sumar 301 mil 114 botellas individuales y 199 mil 600 paquetes dobles, cifra que equivale a cerca de 67 por ciento del volumen total del retiro.

AvKare representa el segundo grupo con mayor cantidad de unidades, con 120 mil 241 productos entre envases individuales y paquetes dobles. Las demás marcas aparecen con cantidades menores, entre ellas Reliable-1 Laboratories, Cameron Pharmaceuticals, TRP y Major, cuyo ungüento nocturno suma 34 mil 368 tubos de 3.5 gramos.

El total incluye botellas individuales, paquetes dobles y tubos de ungüento, por lo que, aunque el retiro suele mencionarse como una medida sobre gotas para los ojos, no todas las unidades corresponden a frascos de solución oftálmica.

Walgreens no sufre un retiro total

La cantidad de unidades de Walgreens incluidas en el retiro no implica que todos los productos oftálmicos de esa marca estén alcanzados. La medida está limitada a los lotes y fechas de vencimiento identificados en los registros oficiales, por lo que los consumidores deben comprobar la información de cada envase.

La clasificación de clase II se aplica cuando la exposición a un producto que infringe normas regulatorias puede generar efectos temporales o reversibles, o cuando la probabilidad de una consecuencia grave se considera remota. Esa definición rige para medicamentos, alimentos y dispositivos médicos bajo supervisión de la FDA.

La agencia recomendó a los consumidores consultar el sistema de Enforcement Reports para verificar si su producto específico forma parte del retiro antes de descontinuar su uso o buscar asesoría médica.