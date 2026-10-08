Israel reporta mil 318 bajas militares a tres años de la guerra en Gaza

El Ministerio de Defensa de Israel informó que mil 318 miembros de las fuerzas militares y de seguridad han muerto desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la guerra tras el ataque de Hamás contra el país.

La cifra fue divulgada por el Departamento de Familias, Conmemoración y Patrimonio de esa cartera con motivo del tercer aniversario del inicio del conflicto. El registro incluye efectivos del Ejército, la Policía, los servicios de Seguridad General (Shin Bet), el sistema penitenciario, bomberos, rescatistas y coordinadores de seguridad.

Según el Ministerio, los fallecidos corresponden a distintos escenarios de operaciones, incluidos Gaza, el sur y norte de Israel, el Líbano y Cisjordania, e incluyen muertes en circunstancias que no necesariamente correspondieron a combates.

El Ministerio señaló que más de siete mil 150 familiares ingresaron al registro de familias en duelo, entre ellos dos mil 143 padres, 355 viudas y 880 huérfanos. Datos del Instituto Nacional de Seguros sitúan además en mil 29 el número de civiles israelíes muertos en ataques, lo que eleva a dos mil 347 el total de muertes contabilizadas por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

Médicos Sin Fronteras denuncia un genocidio en curso

En contraste, las autoridades sanitarias de Gaza reportan al menos 74 mil 228 palestinos asesinados desde el inicio de la invasión israelí, además de decenas de miles de palestinos heridos y una destrucción generalizada de viviendas e infraestructura.

Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió que Israel "está asfixiando progresivamente Gaza y continúa perpetrando un genocidio", al señalar que el espacio en el que puede vivir la población palestina se reduce cada vez más.

"Las condiciones necesarias para sobrevivir están siendo destruidas sistemáticamente mediante la violencia continuada, el bloqueo deliberado de suministros esenciales y la destrucción de la atención sanitaria y de infraestructuras vitales", denunció la organización.

MSF documentó que el confinamiento de la población se ha intensificado con la llamada "línea amarilla", que en un principio se presentó como una posición militar temporal, pero ahora está reforzada con terraplenes y demoliciones continuadas.

"Las fuerzas israelíes ocupan actualmente aproximadamente el 65 por ciento de Gaza y utilizan esta línea para trazar una frontera clara alrededor de esa zona", señaló MSF, al advertir que la amenaza para quienes viven cerca es cada vez más inmediata, agravada por la falta de señalización clara y constante del límite.

Israel comete genocidio, concluyen organismos internacionales

Israel comete genocidio contra la población palestina de Gaza, concluyeron una comisión de investigación de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, organizaciones que han documentado la destrucción masiva de infraestructura civil, el desplazamiento forzado de palestinos y las restricciones a la ayuda humanitaria que agravan la crisis.

La Corte Internacional de Justicia ordenó en 2024 medidas provisionales para que Israel prevenga actos de genocidio en la Franja, mientras la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra. Israel niega enérgicamente las acusaciones de genocidio y las califica de "antisemitas".

El contraste entre ambos recuentos, el militar israelí y el de las autoridades sanitarias palestinas, ilustra la magnitud desigual de un conflicto que, tres años después, sigue sin un desenlace claro para la población civil de Gaza.