Irán sostiene que el estrecho de Ormuz operará bajo su administración

El jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el lunes que las condiciones en el estrecho de Ormuz no volverán a ser las mismas que antes de la guerra y que esa vía será "administrada" por su país, informó un medio estatal.

"Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra", aseguró el funcionario iraní, quien lidera las negociaciones con Estados Unidos para poner fin permanente al conflicto en Oriente Medio, citado por la agencia Irna.

Los envíos de crudo comenzaron a recuperarse en Ormuz mientras productores del Golfo preparan mayores exportaciones para julio. REUTERS

"Por supuesto, se respetarán las normas internacionales, pero Irán administrará el estrecho de Ormuz", zanjó.

Qalibaf participó ese mismo día en Suiza en una primera ronda de conversaciones con representantes estadunidenses sobre el acuerdo pactado entre ambas partes que busca poner fin de manera permanente a las hostilidades en Oriente Medio.

"Desde mi punto de vista, este viaje dio lugar a grandes logros, especialmente en lo que respecta a las discusiones sobre el estrecho, las relacionadas con Líbano, la cuestión de las exenciones petroleras y el tema del desbloqueo de los activos congelados, que es uno de los avances que estamos logrando", explicó también en un video publicado en su cuenta de Telegram.

"Por supuesto, creemos que apenas estamos al inicio de este trabajo y debemos continuar con nuestros esfuerzos", consideró.

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Denunció que Israel se ha mostrado "ferozmente opuesto a este proceso de negociación, al que ve como una amenaza para su propia existencia y busca sabotearlo".

Teherán exige que se incluya a Líbano en el pacto para poner fin al conflicto, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó recientemente que su ejército no se retirará del sur de ese país, donde ataca al grupo proiraní Hezbolá.