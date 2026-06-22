EU autoriza venta de crudo iraní en medio de negociaciones sobre acuerdo de paz definitivo

Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones que impedían la producción, comercialización y transporte de petróleo iraní, permitiendo durante 60 días la exportación de crudo y productos petroquímicos de Irán como parte de un acuerdo preliminar alcanzado entre Washington y Teherán.

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, representa uno de los movimientos más significativos en la política de sanciones hacia Irán en los últimos años y busca consolidar las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz definitivo tras meses de conflicto en Oriente Medio.

La autorización estará vigente hasta el próximo 21 de agosto y permite operaciones que anteriormente estaban prohibidas, incluidas transacciones bancarias, servicios de seguros, transporte marítimo y exportaciones energéticas vinculadas al sector petrolero iraní.

Petróleo vuelve al centro de la diplomacia internacional

La decisión estadounidense forma parte del memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre ambos países y refleja un cambio de tono en una relación marcada durante décadas por la confrontación.

Según explicó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Irán asumió compromisos considerados esenciales para la estabilidad regional, entre ellos garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz y facilitar nuevamente el acceso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La reapertura parcial del comercio petrolero constituye uno de los principales incentivos ofrecidos por Washington para avanzar en las conversaciones.

Durante años, las sanciones estadounidenses limitaron severamente la capacidad de Teherán para exportar hidrocarburos, afectando una de las principales fuentes de ingresos de la economía iraní.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el mundo

El acuerdo tiene una relevancia que trasciende las relaciones bilaterales.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos estratégicos más sensibles del planeta. Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo transitaba por esa vía marítima.

Cuando Irán bloqueó parcialmente el paso durante la guerra regional, los mercados energéticos reaccionaron con fuertes alzas y el precio internacional del crudo se disparó.

Ahora, el compromiso iraní de mantener abierto el corredor marítimo ha contribuido a reducir la tensión en los mercados.

Tras el anuncio estadounidense, el barril de Brent del Mar del Norte descendió hasta alrededor de 77,6 dólares, alejándose de los máximos cercanos a los 126 dólares registrados durante los momentos más intensos del conflicto.

Las negociaciones en Suiza buscan un acuerdo definitivo

La suspensión temporal de sanciones coincide con una nueva ronda de conversaciones celebradas en Suiza.

Delegaciones de ambos países trabajan en una hoja de ruta destinada a alcanzar un acuerdo integral en un plazo inicial de 60 días, aunque el calendario podría ampliarse si existen avances sustanciales.

Las negociaciones abordan varios temas considerados críticos para la seguridad internacional:

El futuro del programa nuclear iraní, la reducción de sanciones económicas, la estabilidad en el estrecho de Ormuz, el conflicto en Líbano y los mecanismos de verificación internacional.

El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que las conversaciones han permitido construir “bases sólidas” para un acuerdo más amplio y aseguró que Irán aceptó el regreso de inspectores del OIEA, un paso que Washington considera fundamental para garantizar la transparencia nuclear.

No obstante, las autoridades iraníes han mostrado una postura más cautelosa y sostienen que todavía no se han discutido detalles concretos sobre el expediente nuclear.

El papel de Catar y Pakistán en la mediación

Uno de los aspectos menos visibles pero más relevantes del proceso ha sido la participación de Catar y Pakistán como mediadores.

Ambos países facilitaron canales de comunicación entre Washington y Teherán durante los momentos más delicados del conflicto y ahora impulsan mecanismos destinados a evitar nuevas escaladas militares.

Las conversaciones permitieron crear sistemas de contacto rápido para prevenir incidentes en el estrecho de Ormuz y establecer procedimientos de coordinación ante posibles crisis regionales.

Fuentes diplomáticas involucradas en las negociaciones consideran que estos mecanismos podrían convertirse en una pieza clave para reducir riesgos en una de las regiones más volátiles del planeta.

El papel de Catar y Pakistán en la mediación

El acuerdo también busca contener la violencia en Líbano, donde las hostilidades entre Israel y grupos respaldados por Irán han provocado miles de víctimas y una destrucción masiva de infraestructura.

La reducción de tensiones en este frente constituye una de las principales exigencias planteadas por Teherán durante las conversaciones.

Aunque persisten diferencias importantes entre las partes, especialmente respecto a la presencia militar israelí en el sur libanés, los mediadores consideran que la disminución de los enfrentamientos durante los últimos días constituye una señal positiva para el proceso diplomático.

¿Qué significa esta suspensión de sanciones?

La autorización temporal otorgada por Estados Unidos tiene implicaciones que van mucho más allá de Irán.

La posibilidad de que millones de barriles adicionales regresen al mercado internacional podría aliviar presiones sobre los precios energéticos, contribuir a moderar la inflación global y reducir la incertidumbre en un momento de elevada fragilidad geopolítica.

Para Irán, la medida representa una oportunidad para recuperar ingresos, acceder a activos congelados y comenzar una fase de reconstrucción económica tras meses de conflicto.

Para Estados Unidos, supone una apuesta diplomática de alto riesgo cuyo éxito dependerá de que Teherán cumpla los compromisos asumidos en materia de seguridad regional, navegación marítima y supervisión nuclear.

Por ahora, la suspensión de las sanciones no constituye un acuerdo definitivo, pero sí el gesto más importante de acercamiento entre Washington y Teherán en años y una señal de que ambas potencias buscan sustituir la confrontación militar por una negociación que podría redefinir el equilibrio político y energético de Oriente Medio.