Escultores peruanos levantan una estatua monumental del papa León XIV

Por Cassandra Garrison

Antes de que el papa León llegue a Perú a finales de esta semana, una versión monumental ya lo espera en la costa del Pacífico. Una imponente estatua blanca del pontífice, con los brazos extendidos, fue inaugurada el lunes, antes de la última y más personal etapa de su gira por Sudamérica.

El monumento de 14 metros, considerado por la Municipalidad de Callao como la escultura papal más alta del mundo, se alza en la ciudad portuaria contigua a Lima. Representa al primer papa nacido en Estados Unidos con túnicas blancas ondeantes, en un país que lo ha acogido como uno de los suyos.

La llegada de León a Perú el miércoles culminará su gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú, la primera a Sudamérica como papa y su regreso a una región donde pasó años como misionero.

Excélsior

El pontífice, de 71 años, ha aprovechado el viaje para hacer un llamado a una mayor unidad en una región políticamente dividida y para abordar diversos problemas sociales, económicos y ambientales.

Es una bienvenida perfecta para el papa", dijo Natalia Moran, de 29 años, quien asistió a la inauguración con su madre. Ambas llevaban camisetas con la imagen del pontífice y el mensaje "Bienvenido a casa, papa León".

Morán se encontraba entre cientos de personas que acudieron a la inauguración de la estatua en un parque junto al mar.

La multitud vitoreó y un coro juvenil cantó mientras se retiraba una enorme tela blanca de la escultura, revelando un retrato exacto del papa León con un pequeño lunar sobre el labio superior.

La semana pasada, los trabajadores transportaron la estatua, hecha de acero, fibra de vidrio y resina, por secciones a bordo de remolques a través de la ciudad, antes de que grúas izaran su cuerpo y sus brazos extendidos, que ahora dominan la ciudad.

AFP

Los escultores Rafael Gutiérrez, de 43 años, y Deyvi Wong, de 42, comentaron que trabajaron en equipo para completar el monumento en tan solo 45 días.

A partir de un diseño básico proporcionado por la municipalidad, los escultores estudiaron fotografías de León en primer plano, con atención a los detalles más mínimos de su rostro, mientras desarrollaban la anatomía de la imponente figura.

Para Callao, la principal ciudad portuaria de Perú y una de las zonas más afectadas por el aumento de la delincuencia violenta en el país, Wong expresó su esperanza de que la estatua transmita el mensaje de "la paz que debe reinar acá entre todas las personas que viven en el distrito".

León, cuyo nombre de nacimiento era Robert Prevost y que nació en Chicago, tiene profundas raíces en Perú. Fue misionero y se nacionalizó peruano cuando era obispo de Chiclayo.

AFP

Su regreso ha generado gran entusiasmo en un país que se prepara para lo que funcionarios y empresarios esperan que sea una bonanza turística.

Se espera que millones de personas asistan a las misas de León en Lima y Chiclayo, mientras que los comerciantes de la capital venden camisetas y recuerdos con la imagen del papa. Otra estatua ya se alza en Chiclayo, la ciudad norteña donde León aún es recordado con cariño por sus años como obispo.

León tiene previsto llegar a una base aérea en Callao el miércoles, antes de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori.