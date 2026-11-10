Anthropic sale a bolsa valuada hasta en 1.4 billones de dólares, por debajo de lo esperado

Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, buscará una valoración de hasta 1.4 billones de dólares en su salida a bolsa, una cifra inferior a las expectativas de algunos inversionistas en medio de un enfriamiento del interés por la inteligencia artificial, según Reuters y AFP.

La compañía y algunos de sus accionistas pretenden recaudar hasta 64 mil 400 millones de dólares con la venta de 825 millones de acciones a entre 70 y 78 dólares cada una, según el folleto presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). Las acciones cotizarían en el Nasdaq con el símbolo ANT a mediados de noviembre.

Una valoración menor a la que se barajaba

Anthropic recaudará además 26 mil millones de dólares en una colocación privada con inversionistas clave como Google, Nvidia y AMD. En total, la oferta podría reunir hasta 90 mil 400 millones de dólares.

En el extremo alto del rango, la empresa valdría 1.4 billones de dólares sobre una base totalmente diluida y cerca de un billón sin contar opciones ni valores restringidos. Su última valoración privada fue de 965 mil millones de dólares.

Los inversionistas habían barajado hasta 2 billones y, según Reuters, 1.5 billones se consideraba el límite superior.

Para Jeff Zell, analista de IPO Boutique, el momento influyó en el resultado:

"Dada la persistente volatilidad del mercado en este sector, acertar con el precio es crucial para su éxito a largo plazo", afirmó Zell.

La cifra queda por debajo del récord de SpaceX, de Elon Musk, que Reuters sitúa en casi 1.75 billones y AFP en 1.77 billones.

Ingresos récord y gastos descomunales

Según el documento, Anthropic facturó 17 mil millones de dólares en el tercer trimestre, frente a mil 400 millones un año antes. Reuters informó que sus ingresos anuales estimados ascendían a unos 81 mil millones de dólares al 31 de octubre, 10 mil millones más que al 30 de septiembre.

AFP compara ese ritmo con el de Facebook o Google. Sin embargo, la empresa sigue siendo deficitaria y tiene casi 900 mil millones de dólares en compromisos de capacidad informática con socios como Amazon y Google.

Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, describió el apetito del mercado:

"Hay tres gigantes en los que los inversores desean invertir desde hace tres años: SpaceX, por supuesto, luego Anthropic, y quizá OpenAI el año que viene", explicó Hogan a la AFP.

Riesgos, política y control de la empresa

El folleto dedica más de 90 páginas a los riesgos.

"La sección dedicada a los riesgos es la más larga que he visto" en un documento de este tipo, comentó Michelle Lowry, profesora de finanzas en la Universidad Drexel.

La empresa advierte que los sistemas avanzados de IA podrían presentar riesgos catastróficos o existenciales si no se desarrollan de manera responsable. También menciona las restricciones del gobierno estadunidense a los modelos Mythos 5 y Fable 5 para clientes extranjeros y la acusación del Pentágono de que representa un riesgo para la seguridad nacional.

Según Reuters, el folleto adopta el término "superinteligencia", el preferido del presidente Donald Trump.

Los siete cofundadores, encabezados por Dario y Daniela Amodei, conservarán algo más de la mitad de los derechos de voto. Goldman Sachs y Morgan Stanley son los principales colocadores.