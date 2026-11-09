Papa León XIV visita centro de minusválidos antes de multitudinaria misa en Argentina

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, un centro de atención para personas con discapacidad ubicado en Claypole, en las afueras de Buenos Aires, durante su gira por Sudamérica. La visita estuvo marcada por la defensa de los sectores vulnerables y las críticas de la Iglesia católica al ajuste económico impulsado por el presidente argentino, Javier Milei.

Miles de personas se congregaron desde las primeras horas del día para recibir al pontífice de 71 años, quien recorrió las instalaciones del centro, saludó a sus residentes y reconoció la importancia de integrar a las personas con discapacidad en la sociedad.

El establecimiento alberga a más de 400 personas y se ha convertido en un símbolo de las manifestaciones contra los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno argentino a los servicios destinados a los sectores más necesitados.

La elección del lugar también representa una continuidad del mensaje social de su antecesor, el papa Francisco, quien durante su pontificado defendió reiteradamente a las personas marginadas y de bajos recursos.

El Papa León XIV saluda a una mujer con discapacidad en la residencia de ancianos Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Claypole AFP

Defiende la inclusión de personas con discapacidad

Durante su recorrido por el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV destacó la importancia de reconocer las capacidades de las personas con discapacidad y evitar que sean excluidas de la vida social.

Es un lugar que no descarta a las personas sino que las incorporan a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades como nos muestra Marta con su vida ya a través del libro que ha escrito", expresó el pontífice al referirse a una residente que le obsequió un libro.

La visita fue recibida con entusiasmo por los habitantes de Claypole y personas que viajaron desde distintos puntos de Argentina para saludarlo.

Jorge Silanes, director religioso de la institución, manifestó su alegría por la decisión del pontífice de incluir el centro en su agenda.

Que el (papá) eligiera el Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole nos llena de alegría y también es un motivo de responsabilidad de seguir haciendo mejor lo que venimos realizando hace 90 años", señaló a Reuters.

El establecimiento atiende a cientos de adultos con discapacidad y se encuentra en el centro de un debate nacional sobre el financiamiento de las prestaciones y la responsabilidad del Estado en la asistencia social.

Cuestiona el ajuste económico de Javier Milei

La visita del pontífice ocurre en medio de las tensiones entre la Iglesia católica y el gobierno de Javier Milei, particularmente por los recortes al gasto público que han afectado a jubilados, docentes, personas con discapacidad y familias de bajos recursos.

Un día antes, durante su primer discurso en Buenos Aires, León XIV lanzó un mensaje sobre la economía y la justicia social frente al propio mandatario argentino.

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", afirmó el papa.

Sus palabras fueron interpretadas como una crítica a las políticas de ajuste implementadas por Milei desde su llegada a la presidencia en 2023.

El pontífice también llamó a fortalecer el diálogo y respetar a quienes piensan diferente, en un contexto de polarización política en Argentina.

La postura de la Iglesia ha coincidido con las protestas de organizaciones sociales y colectivos de personas con discapacidad, que cuestionan las consecuencias de la reducción de recursos destinados a la atención y los servicios asistenciales.

Entre muestras de apoyo y el legado de Francisco

La llegada de León XIV a Argentina también ha despertado muestras de afecto entre los fieles, quienes encuentran en el pontífice una continuidad de las causas sociales defendidas por Francisco.

Ana Trucco, una estudiante de 22 años que acudió a recibirlo en Claypole, destacó la importancia de que el nuevo papa mantenga la atención sobre las personas más vulnerables.

Hay que estar siempre pensando en los más humildes de nuestra patria que hoy están siendo tan abandonados", expresó a la AFP.

También consideró importante que el pontífice retome el mensaje de su antecesor: "Que venga el Papa León con el legado de Francisco a hablarle a esa gente, me parece importantísimo".

Otros asistentes señalaron que esperan que la visita contribuya a reducir las divisiones sociales y políticas que atraviesa el país.

Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos", manifestó Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde para recibir al Papa.

Que su palabra perdure, que traiga bendición a esta patria donde se sufre tanto", agregó.

Después de recorrer el Cottolengo Don Orione, el papa León XIV tenía previsto encabezar una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo, donde se esperaba la asistencia de cientos de miles de personas.

La Iglesia católica argentina informó que alrededor de mil 500 sacerdotes y laicos consagrados participarían en la distribución de la comunión. Para la celebración se encargaron cerca de cuatro millones de hostias, elaboradas en su mayoría por monjas de clausura.