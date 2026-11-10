Florida investiga si Socialistas Demócratas de América recibió fondos de Cuba y China

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, emitió un citatorio dirigido al partido Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) para investigar si el grupo político recibió financiamiento de Cuba y China relacionado con visitas realizadas por sus integrantes a esos países.

A través de un video publicado en la red social X, Uthmeier aseguró que su oficina busca impedir que gobiernos extranjeros tengan influencia en el estado mediante aportaciones a organizaciones sin fines de lucro.

La solicitud de información está sustentada en la legislación de Florida contra las prácticas comerciales engañosas y en las disposiciones estatales que regulan la recaudación de fondos. Las autoridades requieren que DSA entregue documentación para determinar si sus actividades se apegaron a esas normas.

De acuerdo con el fiscal, las investigaciones contemplan los desplazamientos de delegaciones de la organización a Cuba, donde representantes nacionales sostuvieron encuentros con funcionarios del gobierno cubano, así como otro viaje a China.

La investigación también incluye solicitudes de donaciones por decenas de miles de dólares destinadas a cubrir los costos de esos recorridos y las actividades en las que participaron algunas secciones de DSA en Florida, cuyos nombres no fueron especificados por Uthmeier.

En octubre de 2025, la organización envió a Cuba una delegación de 40 integrantes, entre ellos sus dos copresidentes nacionales, Ashik Siddique y Megan Romer. Según la propia agrupación, cuenta con un fondo abierto a donaciones para ayudar a sus miembros a financiar este tipo de viajes.

La investigación contra DSA se suma a otra iniciativa del fiscal general de Florida. En mayo, Uthmeier abrió un procedimiento similar contra el Southern Poverty Law Center (SPLC), organización dedicada a la defensa de los derechos civiles, por presuntas prácticas engañosas en sus actividades de recaudación de fondos.

Entre los integrantes más conocidos de Socialistas Demócratas de América se encuentran el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y las congresistas demócratas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib.