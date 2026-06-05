Estados Unidos solicita a financieras denunciar a migrantes indocumentados
Estados Unidos emite alerta financiera para que bancos denuncien fraudes vinculados a la contratación de migrantes indocumentados.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para que denuncien actividades sospechosas relacionadas con la contratación de trabajadores migrantes indocumentados.
El aviso advierte sobre riesgos para la integridad del sistema financiero y pide reforzar los mecanismos de detección y reporte.
El documento incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a bancos y entidades financieras a identificar esquemas de fraude vinculados al empleo ilegal de inmigrantes.
FinCEN solicita que se utilice la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo 2 del SAR y en la descripción, para señalar la conexión con las actividades destacadas en el aviso.
Además, se insta a presentar un Informe de Actividad Sospechosa y a denunciar empleadores que exploten a trabajadores no autorizados mediante el formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o al número 866-347-2423.
La recomendación también señala que las instituciones financieras deben considerar el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) como un posible factor de riesgo.
Cuando se presenta un ITIN en lugar de un número de Seguro Social o un documento válido de autorización de empleo para abrir cuentas o solicitar crédito, los bancos deben evaluar si constituye un indicador relevante dentro de sus procedimientos de debida diligencia.
Fraude y explotación laboral
Según FinCEN, inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal para acceder a empleo, salarios ilegales, beneficios médicos y servicios financieros.
Los empleadores cómplices, por su parte, recurren a esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros con salarios bajos, evadir impuestos y evitar prestaciones por accidentes laborales.
En 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con fraudes fiscales en la nómina.