Estados Unidos solicita a financieras denunciar a migrantes indocumentados

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para que denuncien actividades sospechosas relacionadas con la contratación de trabajadores migrantes indocumentados.

El aviso advierte sobre riesgos para la integridad del sistema financiero y pide reforzar los mecanismos de detección y reporte.

El documento incluye 18 indicadores de alerta para ayudar a bancos y entidades financieras a identificar esquemas de fraude vinculados al empleo ilegal de inmigrantes.

FinCEN solicita que se utilice la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” en el campo 2 del SAR y en la descripción, para señalar la conexión con las actividades destacadas en el aviso.

Además, se insta a presentar un Informe de Actividad Sospechosa y a denunciar empleadores que exploten a trabajadores no autorizados mediante el formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o al número 866-347-2423.

La recomendación también señala que las instituciones financieras deben considerar el uso del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) como un posible factor de riesgo.

La alerta busca prevenir explotación y riesgos para la integridad financiera. REUTERS

Cuando se presenta un ITIN en lugar de un número de Seguro Social o un documento válido de autorización de empleo para abrir cuentas o solicitar crédito, los bancos deben evaluar si constituye un indicador relevante dentro de sus procedimientos de debida diligencia.

Fraude y explotación laboral

Según FinCEN, inmigrantes indocumentados pueden obtener ilícitamente números de Seguro Social y otra información personal para acceder a empleo, salarios ilegales, beneficios médicos y servicios financieros.

Los empleadores cómplices, por su parte, recurren a esquemas de fraude fiscal en la nómina para ocultar la contratación de trabajadores extranjeros con salarios bajos, evadir impuestos y evitar prestaciones por accidentes laborales.

En 2025, las instituciones financieras reportaron más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas relacionadas con fraudes fiscales en la nómina.