China estima pérdidas de 9,400 mdd por aranceles de México; ve barreras a la inversión

El Ministerio de Comercio de China concluyó este miércoles que las medidas impulsadas por el Gobierno de México para elevar aranceles a productos provenientes de países sin tratado de libre comercio, entre ellos el gigante asiático, constituyen barreras al comercio y la inversión.

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación —iniciada el 25 de septiembre de 2025 bajo la Ley de Comercio Exterior de China— determinó que dichas políticas incumplen los criterios establecidos por la normativa china en materia de comercio internacional.

Las autoridades chinas estimaron que los nuevos aranceles mexicanos afectan exportaciones por más de 30 mil millones de dólares, con pérdidas aproximadas de 9.4 mil millones de dólares, principalmente en sectores estratégicos.

El mayor impacto recaería en la industria automotriz y de autopartes, con pérdidas cercanas a 9 mil millones de dólares, debido a que México se consolidó en 2025 como el principal destino de exportación de vehículos chinos. También se verían afectados los sectores mecánico, eléctrico, metalúrgico, químico y textil.

Medidas no arancelarias bajo escrutinio

Además de los gravámenes, China cuestionó medidas no arancelarias implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como requisitos complejos de inspección aduanera, que podrían obstaculizar tanto el comercio como la inversión de empresas chinas en territorio mexicano.

Analistas internacionales interpretan estas acciones como un intento de México por alinearse con la política comercial de Donald Trump, quien ha impulsado aranceles significativos contra productos chinos bajo una lógica proteccionista.

El mayor impacto recaería en la industria automotriz y de autopartes, con pérdidas cercanas a 9 mil millones de dólares, señala China sobre los aranceles de México. Cuartoscuro: Alán Ortega

No obstante, el Gobierno mexicano ha reiterado que las medidas no están dirigidas exclusivamente contra China, sino que aplican a todos los países con los que no existe un tratado comercial vigente.

El conflicto surge en un momento clave: la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para este año, y en medio del creciente escrutinio de Washington sobre la presencia de empresas chinas en América del Norte.

En diciembre de 2025, el Congreso mexicano aprobó una legislación que contempla aranceles de entre el 5% y el 50% a mil 463 productos, incluyendo bienes textiles, aluminio y plásticos, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

¿Habrá represalias de China?

Hasta el momento, China no ha anunciado represalias comerciales concretas, aunque advirtió que se reserva el derecho de adoptar contramedidas para proteger sus intereses.

El Ministerio de Comercio chino también expresó su “esperanza” de que México corrija lo que considera prácticas de unilateralismo y proteccionismo.

En febrero pasado, el viceministro chino de Comercio, Li Chenggang, sostuvo un encuentro en Pekín con una homóloga mexicana para abordar la relación económica bilateral, en un intento por contener la creciente tensión comercial.

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