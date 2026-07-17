Estados Unidos pone fin al estado de emergencia sobre Hong Kong tras seis años

El gobierno estadunidense dejó expirar el viernes una declaración de emergencia nacional vigente desde 2020 sobre Hong Kong, una decisión confirmada por el Departamento del Tesoro.

La medida esperada por Pekín podría restablecer el trato comercial preferencial que tenía este territorio, pero esto no ha sido precisado hasta ahora por ese Departamento.

El Ministerio de Comercio de China afirmó que la decisión de Washington era "un paso importante para aplicar el consenso alcanzado durante las conversaciones económicas y comerciales entre ambas partes", según un comunicado.

Una fuente cercana al expediente confirmó no obstante a la AFP que, aunque la declaración de emergencia nacional llegaba a su vencimiento, algunas medidas seguirían en vigor.

Un portavoz del Tesoro indicó que 39 de las 48 personas afectadas por la declaración permanecerían sometidas a sanciones.

A su turno, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, aunque Trump permitió poner fin a la emergencia nacional, su orden ejecutiva anterior "sigue en vigor".

"Hong Kong ya no es suficientemente autónomo como para justificar un trato diferenciado con respecto a la RPC (República Popular de China)" en virtud de las leyes y disposiciones estadounidenses mencionadas en la orden, añadió.

El presidente Donald Trump firmó la declaración de emergencia en julio de 2020 en respuesta a la ley de seguridad nacional aplicada en la excolonia británica, que sus detractores consideran como una herramienta para eliminar libertades.

El gobierno chino defendió entonces la ley, argumentando que era un medio para restablecer la estabilidad en el territorio autónomo y poner fin a la violencia, en medio del movimiento de protesta que sacudió a Hong Kong en 2019.

La declaración de emergencia nacional de Trump terminó con un régimen económico preferencial de Washington a este importante centro financiero internacional.

La orden había sido prorrogada anualmente por la Casa Blanca hasta ahora.

La expiración se produce tras las negociaciones comerciales del último año entre las dos mayores economías del mundo, que redujeron los aranceles impuestos durante el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.