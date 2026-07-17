Las crisis que transformaron a Argentina en un país de emigrantes

Durante buena parte de los siglos XIX y XX, Argentina fue vista como una tierra de oportunidades. Millones de europeos llegaron a sus puertos convencidos de que el país sudamericano ofrecía prosperidad, trabajo y estabilidad. Sin embargo, esa imagen comenzó a cambiar a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando sucesivas crisis políticas, sociales y económicas empujaron a millones de argentinos a buscar un nuevo comienzo lejos de su país.

La historia migratoria argentina es, en realidad, la historia de varias generaciones obligadas a partir por motivos distintos. Primero fueron científicos e intelectuales perseguidos por gobiernos militares; después, miles de ciudadanos huyeron del terrorismo de Estado; más tarde, familias enteras escaparon del colapso económico de 2001, y en años recientes la inflación y la falta de oportunidades han impulsado un nuevo éxodo juvenil.

Cada una de esas olas migratorias dejó huellas profundas tanto en Argentina como en los países que recibieron a sus ciudadanos. También ayudó a construir comunidades que, sin perder su identidad, enriquecieron la vida cultural, académica y económica de sus nuevos hogares.

Uno de los ejemplos más representativos surgió en México durante la última dictadura militar argentina, mientras que otro quedó inmortalizado en España con una generación de profesionales que aceptó cualquier empleo para sobrevivir tras la crisis financiera de 2001.

A más de seis décadas del primer gran éxodo contemporáneo, la emigración continúa siendo parte de la realidad argentina, aunque los motivos y los perfiles de quienes abandonan el país han evolucionado con el paso del tiempo.

Estas son tres de las historias que ayudan a explicar cómo Argentina pasó de ser uno de los mayores receptores de inmigrantes del mundo a convertirse también en un país marcado por la emigración.

El exilio que dio origen a los "Argenmex"

La instauración de la dictadura militar en 1976 provocó uno de los desplazamientos humanos más importantes de la historia reciente de Argentina. Miles de personas abandonaron el país para escapar de la persecución política, las desapariciones forzadas y la represión ejercida por el régimen militar.

México abrió sus puertas a una parte importante de esos exiliados. Profesores universitarios, investigadores, periodistas, escritores, artistas y estudiantes encontraron refugio en instituciones académicas y culturales, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FLACSO y la Universidad Autónoma Metropolitana.

Con el paso de los años nació una identidad particular conocida como "Argenmex", integrada por argentinos que lograron combinar las tradiciones de su país con la cultura mexicana. El mate convivió con el chile; el dulce de leche encontró espacio junto a la gastronomía mexicana y las reuniones familiares incorporaron nuevas costumbres sin perder las raíces argentinas.

Pero la influencia fue mucho más allá de la vida cotidiana. Los exiliados participaron activamente en la producción académica y editorial de México, fortaleciendo áreas como la sociología, la historia, las ciencias políticas y la filosofía, además de impulsar publicaciones dedicadas a denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura argentina.

Cuando la democracia regresó en 1983, muchos decidieron volver a Argentina llevando consigo nuevas experiencias, redes de colaboración e ideas que contribuyeron a la reconstrucción intelectual y política del país. Otros permanecieron en México y consolidaron una comunidad binacional que todavía hoy mantiene fuertes vínculos culturales y familiares.

La historia de los "Argenmex" demuestra que el exilio, además de representar una tragedia personal, también puede convertirse en un puente entre dos sociedades que terminan enriqueciéndose mutuamente.

Cuando los argentinos "se fueron a lavar copas"

A diferencia del exilio político de los años setenta, el nuevo siglo estuvo marcado por una emigración impulsada principalmente por la economía. La crisis de 2001, el llamado "corralito", la suspensión de pagos, la devaluación del peso y el aumento de la pobreza provocaron la salida de cientos de miles de argentinos en busca de estabilidad.

España apareció como el principal destino debido al idioma compartido y a la posibilidad de obtener ciudadanía europea por ascendencia familiar. Sin embargo, la realidad que encontraron muchos migrantes estuvo muy lejos de las expectativas.

Ingenieros, arquitectos, médicos, profesores, comerciantes y empresarios comenzaron desde cero desempeñando trabajos en restaurantes, hoteles, bares o la construcción. La expresión "irse a lavar copas a España" terminó convirtiéndose en una frase que resumía el sacrificio de toda una generación obligada a aceptar empleos por debajo de su nivel de preparación profesional.

Aunque el cambio significó una pérdida de estatus para muchos, también permitió sostener a familiares que permanecían en Argentina. El envío de remesas creció rápidamente y se convirtió en una fuente importante de ingresos para miles de hogares afectados por la crisis económica.

Con el paso de los años, algunos emigrantes regresaron tras la recuperación parcial de la economía argentina y el impacto de la crisis financiera internacional de 2008 sobre España. Sin embargo, muchos otros decidieron establecerse definitivamente en Europa, formando nuevas comunidades de argentinos en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

La migración de 2001 dejó una enseñanza difícil: incluso quienes contaban con educación universitaria y experiencia profesional podían verse obligados a empezar desde cero cuando una crisis económica destruye las oportunidades dentro de su propio país.

Seis décadas de éxodos argentinos

Las distintas olas migratorias muestran cómo cada crisis produjo un perfil diferente de emigrante. En la década de 1960 fueron científicos e investigadores afectados por la intervención de las universidades; durante la dictadura predominó el exilio político; en 2001 emigró principalmente la clase media golpeada por el colapso financiero, mientras que en la actualidad son muchos los jóvenes quienes buscan mejores perspectivas laborales en el extranjero.

Los datos reflejan la magnitud del cambio. Después de haber recibido millones de inmigrantes europeos entre finales del siglo XIX y mediados del XX, hoy más de un millón de argentinos reside fuera del país, siendo España el principal destino, seguido por Estados Unidos, Chile e Italia.

La emigración reciente también ha generado fenómenos inéditos. Miles de jóvenes viajan cada año a Andorra para trabajar durante la temporada de invierno en estaciones de esquí, hoteles y restaurantes, aprovechando la diferencia salarial y la demanda de mano de obra especializada.

Paradójicamente, mientras muchos argentinos buscan oportunidades en el exterior, Argentina continúa siendo un destino para migrantes de Paraguay, Bolivia, Venezuela y otros países sudamericanos, configurando un escenario completamente distinto al que predominaba hace un siglo.

Las sucesivas crisis modificaron el mapa demográfico del país y también la percepción que los propios argentinos tienen sobre el futuro. Para millones de personas, emigrar dejó de ser una experiencia excepcional para convertirse en una alternativa real cuando las condiciones internas dejan de ofrecer certezas.

Así, el país que alguna vez simbolizó el sueño de quienes llegaban desde Europa terminó escribiendo una nueva historia: la de generaciones enteras que, por motivos políticos, económicos o sociales, encontraron fuera de sus fronteras el lugar donde pudieron reconstruir sus vidas, sin dejar de mirar hacia Argentina como el hogar que un día tuvieron que abandonar.