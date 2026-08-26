Suben a 558 los desaparecidos por el deslave en Tíbet, entre ellos 260 extranjeros; van 165 muertos

El deslizamiento de lodo y rocas que azotó la zona fronteriza entre Tíbet y Nepal deja 165 muertos y 558 desaparecidos del lado chino, entre ellos 260 extranjeros, según un nuevo balance oficial dado a conocer este jueves por la televisión pública china CCTV.

La cadena no precisó las nacionalidades de las personas no localizadas en esta tragedia, ocurrida el miércoles en un puesto fronterizo. El balance de víctimas provisional anterior en China era de tres fallecidos.

Del lado nepalí, las autoridades informaron que 468 turistas y viajeros, entre ellos 393 extranjeros, seguían sin ser localizados este jueves, 24 horas después de que las inundaciones mortales y el deslave arrasaran la zona fronteriza.

Alrededor de 468 turistas y viajeros están sin contacto, entre ellos 75 nepalíes", aseguró Suraj Ghimire, portavoz del Departamento de Turismo de Nepal.

Tras la catástrofe, al menos 165 personas han sido confirmadas como muertas tanto en Nepal como en China.

Un glaciar colapsado desató una riada que arrasó pueblos enteros

Equipos de rescate buscan a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra que dejaron pueblos enteros arrasados.

Un video de vigilancia captado desde el lado chino de la frontera muestra cómo, el miércoles por la mañana, una pared de lodo y escombros engulló un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corrían para salvar su vida. La riada arrastró autobuses y autos con total facilidad.

La policía nepalí ha recuperado 162 cuerpos a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, las zonas más afectadas por la riada. REUTERS

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el desastre fue causado por el colapso de un glaciar que provocó un "flujo de escombros" con "repercusiones catastróficas posteriores". El torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, azotó aldeas a lo largo de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, donde la policía nepalí ya ha recuperado 162 cuerpos.

Raju Bhadel, un residente nepalí de 56 años, relató haber recibido una llamada angustiada de su cuñado.

Estaban llorando y dijeron que toda su casa había sido arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido", contó Bhadel.

Centenares de rescatistas se abrían paso este jueves con dificultad a través del lodo y los escombros, después de que el alud sepultara los pisos inferiores de varios edificios. Entre los extranjeros desaparecidos hay visitantes de India, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos, precisó el Departamento de Turismo nepalí.

"Pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados", afirmó David Fisher, director en Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

La organización informó que está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres. Estados Unidos, por su parte, prometió 500 mil dólares en ayuda para las labores de rescate y atención a los afectados.