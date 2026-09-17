Estados Unidos concede visas a Irán para la Asamblea General de la ONU

Estados Unidos permitirá que una delegación iraní asista la próxima semana a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York a pesar de la guerra entre ambos países, dijo el jueves un portavoz del Departamento de Estado.

"De conformidad con nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación central del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU", dijo el portavoz.

Una fuente familiarizada con el asunto confirmó que la decisión incluiría al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

La fuente advirtió que la delegación será más pequeña que la del año pasado, y se enfrentará a restricciones de viaje y prohibiciones sobre la compra de bienes de lujo y otros productos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero desataron una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio y que ha entrado ya en su séptimo mes.

Teherán respondió anunciando un bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el tránsito energético, lo cual provocó que los precios mundiales del petróleo se dispararan.

En las últimas semanas ha habido un nuevo repunte de los combates entre Estados Unidos e Irán, mientras el tráfico marítimo sigue restringido en Ormuz y en el estrecho de Bab el Mandeb, frente a Yemen, que los combatientes hutíes proiraníes, enfrentados con el gobierno, aseguran haber tomado.

Por otro lado, Estados Unidos ha negado por segundo año consecutivo la visa de entrada para la Asamblea General de la ONU del presidente palestino Mahmud Abás, confirmó el miércoles una fuente al tanto de la decisión.

La acción tomada por el gobierno del presidente Donald Trump el año pasado obligó al líder palestino, habitual en la Asamblea General de la ONU, a dirigirse al conjunto de líderes mundiales por videoconferencia.

En un comunicado que no mencionaba a Abás por su nombre, el Departamento de Estado dijo que negaría visados a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y a funcionarios de la Autoridad Palestina.

Esto se debía a "su falta de reformas, en contra de sus compromisos con Estados Unidos, y sus actividades continuas que socavan las perspectivas de paz", señalaba el comunicado.