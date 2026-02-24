Trump da discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso a un año de su segundo gobierno

El presidente estadunidense, Donald Trump, inició su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso siendo aplaudido y coreado. De inmediato abordo el tema de su gestión asegurando que Estados Unidos "ya regreso, más grande y más fuerte".

No han vito nada todavía. Esta es la edad de oro de Estados Unidos".

El discurso de Trump, enmarcado en la “celebración” de 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Trump aseguró que su gobierno ya le dio la vuelta a problemas como la inseguridad y la pobreza en Estados Unidos y aseguró que nunca regresarían a donde se encontraban como país.

El mandatario insistió en que la economía estadunidense se ha recuperado y que el problema de la inmigración ha quedado a atrás. "Tenemos la frontera más fuerte del mundo".

"Siempre permitiremos que las persones entren legalmente. Personas que amen a nuestro país".

Aseguró que el contrabando de fentanilo cayó 50 por ciento en solo un año. También aseguró que la tasa de asesinatos en Estados Unidos cayó. Como en ocasiones anteriores, el presidente de Estados Unidos aseguró que bajo la gestión de Biden se permitió que asesinos cruzaran la frontera.

El discurso sobre el estado de la Unión sucede en medio de latas tensiones entre los partidos Demócrata y Republicano. Además, febrero de 2026 es el mes con los índices de popularidad del presidente más bajos desde que inició su segundo mandato.

En los primeros minutos, se observó a un senador Demócrata sostener un pancarta en la que se leía: "Los negros no somos simios". Luego se observó como un guardia de seguridad le daba un manotazo y lo retiraba del lugar.

Reducción generalizada

Donald Trump aprovecho para decir que durante su segundo mandato el precio de la gasolina en Estados Unidos se ha reducido al igual que las tasas hipotecarias. "Vamos a conservar hipotecas bajas".

"Millones y millones de estadunidenses, todo el mundo, están ganando".

Además informó que su administración registró:

• Mayor compra de barriles de petróleo (incluyendo 80 millones de barriles" de crudo venezolano).

• La creación de 70 mil puestos de trabajo en el sector de construcción.

• Reducción de pobreza.

• Reducción de precios en la canasta básica estadunidense.

El estado de nuestra Unión es fuerte. Nuestro país está volviendo a ganar tanto que no sabemos que hacer".

Defensa económica y presupuestaría

Durante su largo discurso, Donald Trump aprovecho para defender la transparencia de su gestión, asegurando que los poderosos responden al pueblo.

Además, aprovechó para criticar al Partido Demócrata asegurando que "ellos querían un aumento de impuestos".

Trump defendió su política económica arancelaria, asegurando que gracias a ellos Estados Unidos ganó dinero sin inflación. Criticó el fallo de la Suprema Corte de hace cuatro días, el cual los echó para atrás e insistió en que los países afectados querían seguir con esta dinámica.

También aseguró que su administración ha promovido la atención médica dando el dinero "directamente" a la gente para que esta pague sus costos de salud y no recaiga en las aseguradoras.

Estoy poniendo fin a los precios salvajes en los medicamentos con prescripción", aseguró Trump. "Pagaremos los medicamentos más bajos".

Donald Trump dejo caer que su segundo mandato debería ser "su tercero". En ocasiones anteriores el mandatario ha mostrado su interés por un tercer mandato aunque este es ilegal en Estados Unidos.

​Seguridad: Estados Unidos primero

Donald Trump informó que el vicepresidente J. D. Vance emprendió hace cuatro meses una guerra contra el fraude y corrupción que busca detener el robo a los contribuyentes.

"Los estamos sacando endemoniadamente rápido de Estados Unidos".

El presidente estadunidense continuó con su retórica antimigrante y acusó a los demócratas de reducir el presupuesto en seguridad por lo que pidió el refinanciamiento del Departamento de Seguridad.

"El deber del Congreso es proteger a los estadunidenses y no a los migrantes ilegales".

Trump pidió poner fin a las ciudades santuarios y juzgar a los políticos que están bloqueando esta política y llamó a aprobar la ley "salvar a America" que propone que todos los electores deben mostrar una prueba de su ciudadanía. Analistas han asegurado que estas propuestas están encaminadas a evitar que Trump pierda las próximas elecciones (en las que votan los migrantes legales) y pierda el respaldo en el Congreso estadunidense este 2026.

"El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado. Es muy sencillo. Todos los votantes deben mostrar una identificación. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para poder votar", dijo Trump, en medio de los aplausos de su bancada republicana.

En medio de una acalorada crítica a las políticas de respeto a los derechos de las personas trans a la cual los demócratas se negaron a aplaudir, Trump los calificó de "locos".

Respaldó el despliegue de la Guardia Nacional en varios estados e informó que gracias a ellos los asesinatos se redujeron en un 50 por ciento en estados como Washington.

Trump insistió que en apenas unos meses ha terminado con ocho guerras y aseguró que están cerca de terminar el conflicto en Gaza que se mantiene activo por invasión israelí. También dijo que su administración trabaja para concluir la novena, la guerra entre Rusia y Ucrania.

Trump defendió su intervención en Irán que destruyó las instalaciones nucleares. La operación de 2025, llamada "Martillo de Medianoche", fue parte de la política histórica estadunidense. "Estamos negociando con los iraníes, pero nunca hemos escuchado esas palabras: 'nunca tendremos armas nucleares'. Esta son las palabras".

​"Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Paz a través de la fuerza".

Estados Unidos y México

Al hablar sobre América Latina, Trump aseguró que su administración está centrada en promover los intereses estadunidenses y combatir a las organizaciones criminales regionales. Informó que a lo hacen en regiones de México.

Además, Trump declaró al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Respecto a la detención de Nicolás Maduro aseguró que era una necesidad regional y que su gobierno ya se encuentra negociando con la nueva presidenta venezolana para desbloquear los activos petroleros.

Defensa de la religión

Donald Trump uso varios minutos para celebrar el crecimiento de la religión católica en Estados Unidos. Recordó el asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk y rechazó toda violencia política.