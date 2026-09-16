La Comunidad Europea busca integrar a Canadá como miembro asociado

Canadá y la Comunidad Europea avanzan en un nuevo tipo de relación en la que el país norteamericano se integraría como “miembro asociado” del bloque europeo, informó The Wall Street Journal.

Entre las ideas que se están discutiendo, están la integración de las cadenas de suministro en sectores económicos críticos, incluida la defensa, la posibilidad de centros de datos y nube conjuntos europeos y canadienses, mayores flujos de energía canadienses hacia Europa y la cooperación en materia de IA y reglas digitales”, informó.

Grupos de trabajo técnicos de ambas partes discuten una reorientación de la economía canadiense que durante medio siglo ha estado dominada por Estados Unidos.

La perspectiva de una nueva alianza económica y de defensa entre Europa y Canadá redefine la idea de Occidente, que se centró durante mucho tiempo en Estados Unidos. “El poder militar y económico está cambiando”, dijo el diario.

Esta es una asociación no contra nadie más, sino por nuestra fuerza común”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Canadá profundiza y amplia su relación con la Unión Europea para fortalecer nuestra soberanía, mejorar la asequibilidad, las oportunidades y la seguridad para los canadienses y al mismo tiempo salvaguardar nuestra forma de vida”, dijo una portavoz del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La ministra Von der Leyen dijo por su parte en reunión en Francia en que se encontraba Carney que “debemos reimaginar urgentemente nuestras asociaciones. Y construir coaliciones globales para nuestra resiliencia y nuestras democracias. Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”,

La portavoz de Carney dijo que “se trata de un enfoque único y positivo que definiremos juntos”.