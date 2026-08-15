Venezuela eleva a mil 46 la cifra de presos políticos excarcelados

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el sábado que han sido excarcelados mil 46 presos políticos tras una amnistía en enero y acuerdos con la oposición, una cifra que discrepa con la de organizaciones de derechos humanos.

El gobierno anunció el viernes que otorgaría la libertad a 131 personas detenidas por razones políticas.

"Venezuela reafirma su compromiso con la reconciliación nacional. Mil 46 compatriotas que fueron privados de su libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos", escribió Rodríguez en un mensaje en X.

Por su parte, la oenegé Foro Penal dijo el sábado que han podido verificar 72 de esas 131 excarcelaciones prometidas el viernes.

"Podemos confirmar la liberación ayer (viernes) de 72 presos políticos: 55 hombres y 17 mujeres", dijo en X Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.

Las excarcelaciones se producen días después de un diálogo político entre parte de la oposición y el oficialismo, auspiciado por Estados Unidos, que busca una transición y posteriores elecciones.

Desde que Rodríguez asumió el poder tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero, se producen liberaciones de presos políticos a cuentagotas.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que el proceso de liberación es un "paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación".

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció al presidente Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, quienes, "al llevar a Maduro ante la justicia, abrieron el camino para la liberación de todos los presos políticos y la libertad de toda Venezuela".

El opositor Edmundo González, a quien Machado reivindica como ganador de las presidenciales en 2024, exigió la liberación de los detenidos por razones políticas que aún permanecen tras las rejas y pidió establecer responsabilidades por esas detenciones.

"Quienes ayer recuperaron su libertad nunca debieron haber estado presos", escribió en X.

"Pero que quede claro que su excarcelación no borra los años de encierro ni sus consecuencias para ellos y sus familias", agregó González.

Según Foro Penal, hasta el pasado lunes había 391 presos políticos en Venezuela, antes de las liberaciones del viernes.