Detienen a presuntos responsables de agresión que dejó 2 muertos en Iztapalapa

Dos hombres perdieron la vida en calles de la alcaldía Iztapalapa, luego de un ataque a balazos, por la misma agresión directa una persona más resultó herida; asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos presuntos implicados en los hechos.

El ataque ocurrió en Calzada Ermita, en la colonia Ampliación Ricardo Flores Magón, por lo que elementos en campo acudieron al lugar para verificar la situación, en el sitio encontraron a tres personas con visibles manchas de sangre.

Tras solicitar los servicios de emergencia, los paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a dos personas sin signos vitales, trasladaron a la tercera a un hospital para su atención médica, mientras los uniformados acordonaron la zona”.

El cerco virtual que se estableció sobre ellos permitió ubicarlos y detenerlos sobre calle Coruña, colonia Santa Anita Foto: SSC

A la par, los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente dieron seguimiento a los probables responsables, los cuales escaparon en una motocicleta.

El cerco virtual que se estableció sobre ellos permitió ubicarlos y detenerlos sobre calle Coruña, colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco.