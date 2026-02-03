Juez en Nueva York aplaza audiencia del caso contra Nicolás Maduro

El juez federal Alvin K. Hellerstein aprobó aplazar nueve días la primera audiencia de revisión del proceso penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados en Estados Unidos de narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína.

La audiencia, originalmente programada para el 17 de marzo, fue reprogramada para el 26 de marzo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de que fiscales estadounidenses y la defensa presentaran una solicitud conjunta alegando dificultades “logísticas” y de “calendario”. El tribunal aceptó el aplazamiento al no existir oposición entre las partes.

El objetivo de esta sesión procesal es verificar el avance en la entrega de pruebas y otros pasos iniciales del descubrimiento antes de un eventual juicio. El caso ha sido catalogado como un proceso complejo, por lo que de momento no aplican los plazos acelerados que obligan a resolverlo en menos de un año, según documentos judiciales.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, bajo custodia federal. Ambos se declararon no culpables en su comparecencia inicial en enero ante el mismo juez Hellerstein. La defensa sostiene que Maduro aún debe ser considerado jefe de Estado y, por tanto, gozar de inmunidad, argumento que planea reforzar mediante mociones en las próximas semanas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para una sesión especial en Ginebra, Suiza. REUTERS

El abogado principal de Maduro es Barry Joel Pollack, litigante con experiencia en casos de alto perfil, mientras que Flores cuenta con representación legal separada. En enero, Pollack indicó que impugnarían la legalidad de la captura y el proceso, anticipando una batalla judicial prolongada.

Estados Unidos acusa a Maduro desde 2020 de liderar una estructura vinculada al llamado “Cartel de los Soles” y de colaborar con grupos armados colombianos para introducir cocaína en territorio estadounidense como parte de una conspiración de narcoterrorismo.

La causa adquirió una dimensión inédita tras la captura de Maduro y Flores en enero durante una operación militar estadunidense en Caracas, acción que generó fuertes críticas internacionales y advertencias sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Maduro ha negado las acusaciones y, al abandonar el tribunal en su primera audiencia, afirmó: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, insistiendo en que seguía siendo presidente de Venezuela.