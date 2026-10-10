Termómetro político en España: Crisis de vivienda acorrala a Pedro Sánchez

La Puerta del Sol dejó de ser solamente escenario de turistas y celebraciones. Desde el 26 de septiembre, una acampada exige respuestas ante una crisis de vivienda marcada por alquileres inaccesibles y desalojos. La movilización comenzó tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, obligada a abandonar el 23 de septiembre el departamento donde vivió durante siete décadas. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde falleció el 7 de octubre sin poder regresar a su casa.

Esto fue espontáneo. A partir de lo del desahucio de Maricarmen fue como la gota que colmó el vaso”, explicó a Excélsior uno de los manifestantes. En el campamento se reciben alimentos, mantas y productos de higiene. “La gente trae lo que puede, lo aceptamos y lo damos”, relató otro participante. Aunque algunos residentes apoyan la defensa de una vivienda digna, otros cuestionan la ocupación prolongada de la plaza y sus consecuencias para vecinos y comerciantes.

Foto: AFP.

La escasez de vivienda en España, en cifras

Los datos explican el malestar social que alimenta las protestas. El precio de compraventa de la vivienda aumentó 12.2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística. A esta situación se suma el cálculo del Banco de España, que estima un déficit acumulado de aproximadamente 750 mil viviendas entre 2021 y 2025.

La crisis también alteró el calendario político. Tras el rechazo parlamentario de dos decretos sobre vivienda, el presidente Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, en un contexto de desacuerdo sobre las medidas para enfrentar el problema habitacional.

Los sondeos dan ventaja al bloque conservador. Una encuesta de 40dB sitúa al Partido Popular con 31.9%, al PSOE con 28.1% y a Vox con 18.9%, cifras que reflejan el escenario electoral previo a la convocatoria a las urnas.

Huelga general y elecciones ante la emergencia habitacional

Antes de los comicios, sindicatos y organizaciones de inquilinos preparan una huelga general para el 11 de noviembre, con la que la movilización por el acceso a la vivienda tendrá otro momento clave en el calendario.

Desde el kilómetro cero de España, la Puerta del Sol se ha convertido en el termómetro político de la crisis habitacional. En medio de las protestas, el aumento de los precios y las dificultades para acceder a una casa, el país deberá decidir en las urnas cómo responder a una emergencia que ya se refleja tanto en las calles como en el debate político.

*mcam