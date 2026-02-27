España alerta a la OMS por posible transmisión de gripe porcina entre humanos

La Generalitat de Cataluña notificó a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de un paciente de 83 años con gripe porcina en la provincia de Lleida. El hallazgo, realizado el 11 de febrero en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales, encendió las alarmas porque el paciente no había tenido contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas, lo que sugiere una posible transmisión de persona a persona.

El contagio ha generado preocupación internacional, ya que, si el virus de la gripe porcina llegara a combinarse con el de la gripe humana en un cerdo, podría originarse una nueva variante con alto potencial pandémico. Este escenario recuerda lo ocurrido en 2009, cuando la gripe A (H1N1) se propagó desde México y Estados Unidos, causando alrededor de 300,000 muertes en todo el mundo y obligando a la OMS a declarar una pandemia hasta 2010.

Vigilancia epidemiológica y protocolos

El paciente acudió a su centro sanitario por otras dolencias y, tras una prueba PCR, se confirmó la presencia de gripe porcina A(H1N1). El diagnóstico activó los protocolos de vigilancia y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) notificó el caso a la OMS el 13 de febrero. Las muestras serán remitidas al organismo internacional para descartar cualquier error o contaminación en el proceso.

El secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, explicó que el paciente se encuentra recuperado y que no se han identificado casos secundarios. Fernández subrayó que el riesgo para la población es “muy bajo”, aunque insistió en la necesidad de mantener una vigilancia estrecha.

Declaraciones del Ministerio de Sanidad

El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, puntualizó que no es la primera vez que se detecta un caso de este tipo en España: desde 2009 se han registrado cuatro. Gullón destacó que estos episodios suelen estar asociados al contacto con porcinos, aunque en este caso no se hallaron vínculos de ese tipo.

El portavoz ministerial insistió en que “no debe generarse alarma”, aunque recalcó la importancia de esclarecer con precisión el origen del contagio. Añadió que la gripe porcina en España se detecta de forma esporádica, tanto en el país como en otros de la región, y que la investigación continúa conforme a los protocolos establecidos, incluyendo la notificación a la OMS y la realización de pruebas de laboratorio adicionales.

Con información de Reuters.