Israel continúa taques en Gaza; van 72 mil palestinos muertos

Ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en Gaza el viernes por la mañana, informó la Defensa Civil del territorio, donde desde octubre está oficialmente en vigor un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

La Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó a la AFP que un ataque con drones causó tres muertos en el sur de la Franja y que otras dos personas fallecieron en el centro del territorio asolado por la guerra.

Israel y las autoridades palestinas se acusan mutuamente de violar la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra. Sin embargo, ONGs internacionales han documentado las violaciones sistemáticas a la tregua que el ejército israelí comete sin rendir cuentas.

Los intercambios de disparos continúan a diario. El 15 de febrero, la Defensa Civil informó que ataques israelíes causaron 12 muertos en Gaza.

El ejército israelí explicó entonces que había identificado a "varios terroristas armados que se refugiaban bajo los escombros" y que había respondido a una "violación flagrante" del alto el fuego.

El Ministerio de Salud de Gaza, que también responde a la autoridad de Hamás, dijo previamente que al menos 601 personas han muerto desde que comenzó la tregua.

El ejército israelí afirma que al menos cuatro de sus soldados han muerto en el mismo periodo.

Las restricciones a los medios de comunicación y el acceso limitado a Gaza han impedido a la AFP verificar de forma independiente las cifras de víctimas o cubrir libremente los combates.

El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que más de 72 mil palestinos, en su mayoría civiles, han muerto por los disparos israelíes desde entonces. También afirma que al menos 460 personas han muerto por los disparos israelíes desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego en octubre.

Israel ha afirmado que cuatro soldados murieron a manos de militantes en Gaza desde que comenzó el cese al fuego. Ambas partes se han culpado mutuamente por las violaciones de la tregua.

En enero, el acuerdo de Gaza pasó a una segunda fase en la que se espera que Israel retire aún más tropas de Gaza y que Hamas ceda el control de la administración del territorio.

Con información de AFP y Reuters.