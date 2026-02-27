Desaparece candidato a senador en Colombia

Un candidato al Congreso de Colombia desapareció y otra candidata fue liberada tras casi 24 horas de retención, a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Se trata de Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja.

Ambos desaparecieron en medio de su campaña.

Guetío apareció ayer en buen estado, pero al cierre de la edición impresa aún se desconocía el paradero de Vásquez.

(Guetío) está ilesa. Pero estamos preocupados porque estos hechos no deberían suceder”, dijo a medios de comunicación el procurador general, Gregorio Eljach.

La candidata perdió contacto cuando se trasladaba junto a su equipo de trabajo por una carretera del departamento de Cauca, en el suroeste, donde operan grupos guerrilleros.

Por su parte, Vásquez desapareció la mañana del miércoles pasado cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, según su esposa.

Familiares encontraron su automóvil abandonado.

Colombia elegirá el 31 de mayo al sucesor del presidente Gustavo Petro, en medio de una intensa violencia política.

cva*