Víctima de lancha que llegó a Cuba era de Estados Unidos

Dos de los diez pasajeros que iban en la lancha baleada por agentes en Cuba eran estadunidenses.

Uno de ellos murió y el otro se encuentra herido.

Un tercer pasajero tenía una visa vigente, reportaron funcionarios de la Casa Blanca.

El pasado miércoles, la guardia costera cubana disparó contra una embarcación, con matrícula de Florida, en la que iban diez personas.

Cuatro personas murieron y seis más fueron detenidas. Incluso, según el gobierno castrista, se trató de una “irrupción terrorista”.

En tanto, el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado.

El fallecido que cuenta con nacionalidad estadunidense fue identificado como Michel Ortega Casanova.

Su objetivo era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba”, dijo Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora de Florida, a la que pertenecía el fallecido.

Su compañero le había pedido esperar, a lo que Ortega se negó.

Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar”, añadió el amigo de la víctima.

Beyra, que conocía a Ortega Casanova desde hacía cuatro años, habló por última vez con él hace diez días.

Su familia expresó que entiende la sensación de “sufrimiento” de los habitantes del país caribeño.

Sólo los cubanos que hemos vivido allá lo entendemos el gran sufrimiento”, compartió Misael, hermano del ciudadano fallecido.

Tras el incidente del miércoles pasado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación judicial sobre lo ocurrido, al asegurar que “el gobierno cubano no es de fiar”.

Este hecho se registró mientras las tensiones entre EU y Cuba se han intensificado, en medio del embargo petrolero.

IRÁN Y EU TENDRÁN MÁS REUNIONES

Estados Unidos e Irán reportaron avances tras las conversaciones entre ambas partes ayer en Ginebra.

Tan es así que sostendrán conversaciones a nivel técnico la próxima semana en Viena.

“Esta ronda de negociaciones ha sido la más intensa hasta la fecha”, destacó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Aragchi.

“Se han logrado nuevos avances en el compromiso diplomático con Estados Unidos”, agregó el funcionario.

Estos acercamientos, mediados por el gobierno de Omán, transcurren bajo la amenaza del mayor despliegue militar estadunidense en Oriente Medio en décadas.

El canciller de Omán, Badr al-Busaidi, también destacó en la misma plataforma los “progresos significativos en la negociación”.

Agradezco a todos los involucrados por sus esfuerzos: a los negociadores, al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a nuestro anfitrión, el gobierno suizo”, aseguró.

Irán insiste en que las charlas deben ceñirse al programa nuclear, pero Estados Unidos quiere abordar también el tema de los misiles y el apoyo que da Teherán a grupos armados en Oriente Medio.

