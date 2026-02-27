Empleada de estadio amenaza con llamar al ICE durante show de Los Bukis | VIDEO

Los actos de racismo contra latinoamericanos en Estados Unidos siguen siendo motivo de preocupación. El caso más reciente ocurrió durante un concierto de Los Bukis, cuando una empleada del recinto amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a la gran cantidad de asistentes latinos presentes.

En un video difundido en redes sociales se observa a la mujer gritando que llamaría al ICE mientras discutía con los asistentes. Ante la amenaza, varios reaccionaron con ironía, repitiendo en voz alta: “¡dice que va a llamar al ICE!”. El momento se volvió viral y reavivó el debate sobre los agravios que enfrenta la comunidad latina en espacios públicos de Estados Unidos.

Tras el incidente, un portavoz de Hollywood Park, complejo que incluye el Estadio SoFi, confirmó a medios estadounidenses que la persona involucrada era empleada de un proveedor externo y que ya no trabaja en el lugar. La administración fue enfática al señalar que no tolera ese tipo de conductas discriminatorias.

La comunidad latina enfrenta un clima de temor y vulnerabilidad. Testimonios recabados por medios internacionales reflejan que hablar español en espacios públicos ha derivado en agresiones verbales, mientras que familias migrantes viven con miedo constante a ser detenidas o deportadas.

Racismo contra los latinos bajo el segundo mandato de Trump

El segundo mandato de Donald Trump, iniciado en enero de 2025, ha estado marcado por un incremento en los actos de racismo y discriminación contra la comunidad latina en Estados Unidos. Diversos informes oficiales y organizaciones internacionales coinciden en que las políticas migratorias restrictivas y la retórica presidencial han generado un ambiente hostil que afecta directamente a millones de personas.

Los datos oficiales confirman la intensificación de las medidas migratorias. En marzo de 2025, se reportaron 8,300 arrestos en la frontera sur durante febrero, mientras que las deportaciones masivas se aceleraron bajo nuevas restricciones al asilo. Estas cifras reflejan la aplicación de políticas de “máxima presión” que afectan principalmente a migrantes mexicanos y centroamericanos.

ICE deportó a una mujer migrante pese a que advirtió que su expareja la esperaba para asesinarla; el caso desató críticas por violaciones a derechos. REUTERS

Amnistía Internacional, en su informe de abril de 2025, denunció que las políticas de Trump han generado un aumento en la discriminación laboral y social contra latinos. La organización documentó casos de exclusión en servicios públicos, agresiones en comunidades y un repunte en la vulnerabilidad de familias migrantes.

A nivel estadístico, los informes preliminares del FBI sobre crímenes de odio muestran un repunte en incidentes contra hispanos en 2025, especialmente en estados fronterizos como Texas, Arizona y California. Los datos sugieren que la retórica oficial ha tenido un impacto directo en la conducta social.