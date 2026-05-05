España activa operativo sanitario por brote de hantavirus en crucero internacional

El Gobierno de España ha confirmado que las Islas Canarias acogerán al crucero científico MV Hondius tras la detección de un posible brote de hantavirus a bordo, una decisión que se adopta en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y bajo criterios de urgencia sanitaria internacional. La medida se presenta como una operación de asistencia humanitaria en un contexto de riesgo epidemiológico que ha dejado ya varias víctimas mortales.

El buque, actualmente fondeado frente a Cabo Verde, transporta a más de 140 personas de múltiples nacionalidades y ha registrado al menos tres fallecimientos y varios casos sintomáticos compatibles con infección viral.

España ha subrayado que las islas Canarias constituyen el punto más cercano con capacidad médica adecuada para realizar evaluaciones, aislamientos y evacuaciones seguras, en un escenario donde las autoridades sanitarias regionales de Cabo Verde no pueden asumir la operación.

Canarias asume una operación humanitaria ante emergencia por hantavirus

El Ministerio de Sanidad español ha confirmado que el MV Hondius será recibido en las Islas Canarias “en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”, tras una solicitud de asistencia coordinada con organismos internacionales.

Una vez en puerto, equipos médicos especializados procederán a la evaluación integral de pasajeros y tripulación, con el objetivo de detectar posibles contagios, estabilizar a los pacientes críticos y organizar su posterior traslado a sus países de origen.

Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles”, señaló el Ministerio en un comunicado oficial, subrayando la dimensión internacional de la crisis sanitaria.

El hantavirus es transmitido principalmente por contacto con roedores infectados. Magnific.

La decisión se produce en un contexto en el que la OMS ha advertido de la complejidad logística del caso, debido a la dispersión geográfica del barco y la gravedad de algunos pacientes. Entre los afectados hay pasajeros en estado crítico, evacuaciones médicas en curso y personal sanitario a bordo que ya ha reportado síntomas respiratorios severos.

El MV Hondius, un buque de expedición polar con bandera neerlandesa, realizaba un itinerario por el Atlántico sur tras partir de la Antártida. Durante su travesía por regiones como Georgia del Sur y Santa Elena comenzaron a detectarse los primeros casos, lo que ha derivado en una situación de alerta epidemiológica internacional.

Qué es el hantavirus, cómo se transmite y por qué preocupa el brote

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores salvajes, cuya infección en humanos puede provocar enfermedades respiratorias o renales potencialmente mortales. La transmisión habitual ocurre por contacto con excrementos, orina o saliva de animales infectados, especialmente en espacios cerrados o mal ventilados.

En casos muy raros, se ha documentado transmisión entre personas, limitada a cepas específicas como el virus Andes, presente en Sudamérica.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a una gripe común, con fiebre, dolor muscular, fatiga intensa y malestar general. Sin embargo, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones graves como dificultad respiratoria aguda, neumonía severa o fallo multiorgánico, especialmente en el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, la forma más letal de la infección.

En el caso del MV Hondius, la OMS maneja la hipótesis de que podría tratarse de una cepa sudamericana, dado el itinerario reciente del barco por la región. El periodo de incubación del virus, que oscila entre una y seis semanas, sugiere que los contagios iniciales podrían haberse producido antes del embarque en la última fase del viaje.

Hasta el momento no existe vacuna ni tratamiento antiviral específico contra el hantavirus, por lo que la atención médica se centra en cuidados intensivos y soporte respiratorio. Esto incrementa la preocupación sanitaria en el caso del crucero, donde las condiciones de confinamiento y la circulación limitada de aire podrían haber favorecido la propagación entre pasajeros y tripulación.

Las autoridades internacionales continúan monitorizando la situación, mientras se organizan evacuaciones médicas prioritarias y se prepara la llegada del barco a aguas canarias en los próximos días, en un operativo que combina gestión sanitaria, logística marítima y cooperación internacional.

Con información de AFP y Reuters.