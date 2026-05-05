España recibiría, en Canarias, crucero afectado por hantavirus: OMS; confirma 2 casos

AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el martes que España recibiría en el archipiélago de Canarias al crucero actualmente anclado frente a Cabo Verde con un posible foco de hantavirus.

Estamos trabajando con las autoridades españolas que han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo", afirmó la directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Oceanwide

La OMS confirma dos casos de hantavirus

Dos casos de hantavirus mortal han sido confirmados y otros cinco están bajo sospecha entre personas que viajaban en un crucero de lujo que permanece retenido en el Atlántico, cerca de Cabo Verde, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su actualización más detallada hasta ahora sobre el brote.

Unas 150 personas continúan atrapadas a bordo del MV Hondius, que transportaba principalmente a pasajeros británicos, estadounidenses y españoles en una travesía que zarpó de Argentina en marzo y que ahora se encuentra frente a la costa de África occidental.

De los siete casos detectados, tres corresponden a personas fallecidas, uno a un paciente en estado crítico y tres a personas con síntomas leves, de acuerdo con un comunicado difundido por la OMS a última hora del lunes.

Los tres fallecidos son una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán. Además, un ciudadano británico fue evacuado desde la isla Ascensión y está siendo atendido en Sudáfrica, según fuentes oficiales.

Riesgo bajo para la población general, según la OMS

"El ambiente a bordo del MV Hondius sigue siendo tranquilo y, en general, los pasajeros mantienen la calma", señaló la empresa operadora del buque, Oceanwide Expeditions, en un comunicado publicado a última hora del lunes. La compañía añadió que trabaja para someter a pruebas a los pasajeros y organizar su desembarco, y que estudia dirigirse hacia Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife, en España.

La agencia sanitaria de la ONU reiteró que el riesgo para la población en general es bajo, ya que se trata de una enfermedad que normalmente se transmite a través de roedores infectados y que sólo en casos excepcionales se contagia entre personas.

Cabo Verde, país insular situado a 600 kilómetros de la costa occidental de África, ha pedido al barco que permanezca en alta mar como medida de precaución.

El primer pasajero afectado, un ciudadano neerlandés, murió el 11 de abril mientras el barco se dirigía hacia Tristán da Acunha. Su cuerpo permaneció a bordo hasta el 24 de abril, cuando "fue desembarcado en Santa Elena, acompañado por su esposa para su repatriación", según explicó Oceanwide Expeditions.

Tres días después, la mujer también enfermó y más tarde falleció. Otro pasajero, de nacionalidad británica, cayó gravemente enfermo y tuvo que ser evacuado en transporte medicalizado a Sudáfrica, añadió la compañía.

Las autoridades sudafricanas han confirmado que el paciente británico, ingresado en un hospital de Johannesburgo, dio positivo por hantavirus. Por su parte, Países Bajos ha confirmado la presencia del virus en la mujer neerlandesa fallecida.

Datos de la firma de análisis marítimo MarineTraffic indican que el buque había estado recalando en algunos de los lugares más remotos del planeta, entre ellos Tristán da Cunha, una isla del Atlántico sur situada entre Argentina y Sudáfrica.

Según la documentación de la empresa, el Hondius zarpó en marzo desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, en un viaje promocionado como una expedición de naturaleza a la Antártida, con tarifas por plaza de entre 14.000 y 22.000 euros (entre 16.000 y 25.000 dólares).

OMS sospecha de transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero anclado en Cabo Verde, con tres pasajeros muertos. "Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", dijo ante la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

Con información de AFP y Reuters.