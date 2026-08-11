Equipo infantil de Tijuana varado por sismo en Colombia alista su regreso a México

El equipo infantil de futbol de salón de Tijuana, Obeliz FC, que luego del sismo en Colombia habría quedado varado en Armenia tras ganar la Internacional Futsal Kids, regresará en las próximas horas a México tras el respaldo que le otorgó el gobierno de México y de Baja California.

A través de su cuenta en Facebook, el equipo conocido también como Leyendas Obeliz, cuya delegación está compuesta por 35 personas (entre jugadores, cuerpo técnico y familiares), hizo un llamado ayer por la tarde desde el país sudamericano pidiendo ayuda a las autoridades mexicanas para salir de Armenia, ciudad que resultó con daños luego del terremoto de magnitud 7.4.

“Ahorita estamos en una situación complicada debido al sismo que nos atrapó aquí, ahorita tenemos una gran incertidumbre por el tema de traslados, no sabemos qué vaya a pasar si podremos salir de aquí o vamos a perder vuelos o cuántos días vamos a estar varados (...). Nos reunimos aquí para ver si de alguna manera hubiera el apoyo o alguien que pudiera ayudarnos para tener una situación más ligera y poder salir de aquí y regresar a nuestras casas”, contó el profesor Juan.

Por la noche, los propios jugadores Gustavo, Jaden y Chucky se unieron al llamado a través de otro video subido a sus redes:

“Queremos solicitar un apoyo para regresar a casa porque ocurrió un terremoto de 7.4 y nos asustamos mucho. Vinimos a Colombia por un torneo internacional para representar a México y a las Leyendas Obeliz y queremos solicitar un apoyo para regresar a casa en Tijuana y estar con nuestra familia”.

Por la madrugada de este martes, en la misma cuenta se informó que ya viajaban por tierra de Armenia de Quindío rumbo a Bogotá, ubicada a unos 270 kilómetros de distancia, para hacer la conexión con su vuelo de regreso:

“Gracias por el apoyo y por ayudarnos a compartir y difundir. Ya se contactó el gobierno de Baja California, por parte de la gobernadora Marina del Pilar. Actualmente nos encontramos viajando vía terrestre de Armenia de Quindío para Bogotá, Colombia, esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”, informaron.

Este mediodía, el canciller mexicano Roberto Velasco informó que, a través de la embajada mexicana en Colombia, se contactaron con los encargados del equipo tijuanense para manifestarles su respaldo:

“En videollamada con la embajada mexicana en Colombia, aprovechamos para conversar con el cuerpo técnico del equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó momentáneamente varado en territorio colombiano; les reiteramos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum todos nuestros connacionales en ese país cuentan con el apoyo y el respaldo del Gobierno de México para que estén de regreso lo antes posible en nuestro país.

Toda nuestra solidaridad en estos difíciles momentos también con el pueblo colombiano ante esta tragedia que ha dejado lamentablemente 181 personas fallecidas. Desde el primer momento he mantenido comunicación directa con el canciller Omar Bula para ofrecer cualquier tipo de ayuda humanitaria y equipos de rescate”, señaló el funcionario.

Los equipos participantes en esta copa internacional llevaron a cabo sus partidos de fútbol en la modalidad de salón en Armenia dentro del Coliseo del Café.