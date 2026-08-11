Trump cambio de vuelo en secreto por amenaza de asesinato de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido trasladado en secreto a otro avión durante su salida de Turquía en julio, en una operación de seguridad diseñada para ocultar su ubicación ante una presunta amenaza de asesinato procedente de Irán, informó The Washington Post.

La maniobra ocurrió el 8 de julio, después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara. Aunque las cámaras registraron al mandatario abordando el antiguo Air Force One, Trump no permaneció en esa aeronave durante el trayecto hacia Reino Unido.

Según el reporte, fue trasladado discretamente mediante un camión de catering hasta un C-32A, un avión militar más pequeño de la Fuerza Aérea estadunidense.

El avión señuelo y la amenaza que puso a Trump bajo máxima seguridad

La operación habría tenido como objetivo impedir que potenciales atacantes pudieran identificar el avión en el que realmente viajaba el presidente. Una fuente estadunidense citada por The Washington Post aseguró que existía una “amenaza creíble” contra Trump, en un momento especialmente delicado por la guerra entre Washington e Irán.

La Casa Blanca había presentado públicamente el cambio de aeronave como una decisión relacionada con la logística del viaje. Trump había dicho que utilizaría el antiguo Air Force One “por los viejos tiempos”, mientras que el nuevo Boeing 747-8 donado por Qatar sería enviado por separado a la base de la RAF en Mildenhall, Reino Unido.

Sin embargo, el nuevo reporte revela que la explicación pública no mostraba toda la operación. Trump habría abandonado el Air Force One mediante un vehículo de servicio aeroportuario y posteriormente abordado el C-32A. El antiguo avión continuó su recorrido con periodistas y personal que, según los reportes, desconocían que el presidente ya no viajaba a bordo.

Durante el vuelo, los periodistas recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanas de la cabina de prensa. La medida llamó la atención porque no se trataba de un desplazamiento habitual desde una zona de combate.

El propio Trump había reconocido durante aquel viaje que enfrentaba amenazas procedentes de Irán. Cuando fue cuestionado sobre posibles riesgos contra su aeronave, respondió:

Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno en su lista”, según informó entonces la agencia Associated Press.

El C-32A llegó posteriormente a Reino Unido, mientras el antiguo Air Force One aterrizó minutos después. Trump reapareció ante los periodistas al bajar de este último avión, manteniendo durante parte del trayecto la apariencia de que había viajado a bordo.

Una maniobra que recuerda a otros traslados presidenciales secretos

La utilización de un avión alternativo no es completamente inédita. En 2000, el entonces presidente Bill Clinton empleó una aeronave sin distintivos durante un viaje a Pakistán mientras el Air Force One funcionaba como señuelo.

La diferencia en el caso de Trump es que la maniobra habría involucrado a periodistas que viajaban en el avión utilizado como señuelo sin conocer inicialmente la operación. Esto generó cuestionamientos sobre la comunicación de la Casa Blanca y el riesgo al que pudieron haber quedado expuestos.

La Casa Blanca defendió la estrategia. El director de Comunicaciones, Steven Cheung, afirmó que existen “muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira” y que el gobierno utiliza “todas las herramientas” disponibles para enfrentar esas amenazas.

El episodio también vuelve a poner bajo escrutinio el nuevo avión presidencial donado por Qatar. Reportes previos habían señalado que la aeronave, modificada para transportar al presidente, no contaba inicialmente con algunas de las capacidades de seguridad y contramedidas presentes en los antiguos Air Force One.

La operación permaneció en secreto durante semanas y solo salió a la luz después de que medios estadunidenses reconstruyeran los movimientos de Trump durante aquel traslado.