Crisis laboral: aumentó el desempleo entre los jóvenes en 2025

El desempleo juvenil aumentó a nivel mundial el año pasado, informó la ONU, en medio del auge de la inteligencia artificial que está transformando el mercado laboral.

La recuperación de los mercados laborales juveniles tras la pandemia de covid-19, que ya mostraba señales de fragilidad, se ha estancado, advirtió la agencia laboral de Naciones Unidas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que la tasa mundial de desempleo de las personas de 15 a 24 años alcanzó el 12.4 por ciento en 2025, frente al 1.3 por ciento en 2024, lo que se traduce en 67 millones de desempleados.

La proporción de jóvenes que no estudian, ni trabajan ni reciben capacitación (NEET, por sus siglas en inglés) también aumentó hasta llegar al 20 por ciento (más de 257 millones de personas).

Por otra parte, algunos de los mayores aumentos del desempleo juvenil se produjeron en los países de ingresos altos.

"El debilitamiento del crecimiento económico, la menor creación de empleo, las tensiones geopolíticas y la aceleración de los cambios tecnológicos están llevando a los países hacia una nueva crisis del empleo juvenil", advirtió la OIT.

El debilitamiento del crecimiento económico, la menor creación de empleo, las tensiones geopolíticas y la aceleración de los cambios tecnológicos están llevando a los países hacia una nueva crisis del empleo juvenil", advirtió la OIT.

La organización prevé que la tasa de desempleo juvenil se mantenga estable en torno al 12.3 por ciento en 2026 y 2027.

Sin embargo, "cuando la tasa de desempleo juvenil y la tasa NEET aumentan al mismo tiempo, encendemos las alarmas", afirmó en rueda de prensa Sara Elder, jefa de la unidad de análisis del empleo y política económica de la OIT.

Entre 2023 y 2025, los mayores incrementos de la tasa de desempleo juvenil se registraron en Norteamérica, en África del Norte y en Europa del Norte, del Sur y del Oeste.

En Asia central y occidental, así como en Europa oriental, la caída de la tasa de desempleo juvenil coincidió con un aumento del número de jóvenes NEET .

Aunque ambas tasas disminuyeron en América Latina y el Caribe, esos resultados obedecen en parte a la reducción de la población joven.

El informe muestra que los cambios tecnológicos, en particular el avance de la IA, están transformando las perspectivas laborales de los jóvenes. El retroceso de numerosos empleos de cualificación intermedia dificulta el acceso de los jóvenes a carreras estables.

Los empleos antes considerados una puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes —de oficinistas o y administrativos, en servicios y ventas, en la industria manufacturera y en algunas profesiones técnicas— están disminuyendo.

El 6.1 por ciento de los empleos actualmente ocupados por jóvenes de 15 a 29 años se sitúa en profesiones muy expuestas a los cambios relacionados con la IA", declaró a los periodistas Sukti Dasgupta, directora del Departamento de Empleo, Competencias y Empresas Sostenibles de la OIT.

"Si el 10 por ciento de estos empleos expuestos a la IA llega a desaparecer, 5,6 millones de jóvenes ocupados, principalmente en los países de ingresos altos, se enfrentarán al desempleo, a un cambio de profesión o a la salida del mercado laboral", subrayó.