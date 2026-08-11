Veterinarios evacúan a pacientes en pleno terremoto en Colombia; video se hace viral

El personal de una clínica veterinaria en Medellín reaccionó rápidamente durante el sismo que sacudió Colombia y evacuó a los animales que permanecían hospitalizados.

La emergencia provocada por el fuerte sismo registrado en Colombia dejó imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, entre ellas las de un grupo de veterinarios que evacuó a varios animales hospitalizados para ponerlos a salvo.

El movimiento telúrico, reportado con una magnitud de 7.4, generó momentos de tensión en distintas zonas del país. En medio de la emergencia, el personal de una clínica veterinaria ubicada en Medellín decidió actuar de inmediato ante el riesgo que representaba el movimiento para los pacientes que permanecían dentro de las instalaciones.

En un video difundido por la propia clínica se observa el momento en que los trabajadores comienzan a retirar a los animales del inmueble mientras continúa la emergencia.

Uno de los pacientes incluso fue trasladado al exterior cubierto con una cobija, en un intento por mantenerlo protegido mientras el personal completaba la evacuación.

Las imágenes muestran la rapidez con la que los veterinarios y trabajadores respondieron ante el sismo, priorizando la seguridad de los animales que se encontraban bajo su cuidado.

De acuerdo con la información compartida por la clínica, la evacuación se realizó de manera oportuna y los pacientes se encuentran fuera de peligro.

La reacción del equipo veterinario fue reconocida en redes sociales, donde el video comenzó a viralizarse debido a la manera en que el personal actuó ante una situación de emergencia.

El episodio también puso de manifiesto la importancia de contar con protocolos de evacuación para animales en clínicas y hospitales veterinarios, especialmente en regiones donde los movimientos sísmicos pueden representar un riesgo.