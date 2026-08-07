EU planea apoyar con mil millones de dólares al nuevo gobierno de Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes que la administración del presidente Donald Trump planea proporcionar 1000 millones de dólares en asistencia de seguridad al Gobierno del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

"Como piedra angular de esta renovada alianza, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de mil millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la administración del presidente De La Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Para Washington el nuevo paquete de asistencia demuestra el compromiso de la administración de Trump de revitalizar la relación entre Estados Unidos y Colombia y profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía.

De La Espriella, un abogado de derecha de 48 años, asumió el viernes como nuevo presidente de Colombia, ratificando sus promesas de 'mano dura' para combatir los grupos armados ilegales y el narcotráfico, al tiempo que anunció medidas de austeridad fiscal para impulsar el crecimiento de la economía del país.

El entrante mandatario de 48 años, quien nunca antes ocupó un cargo de elección popular, se impuso en la segunda vuelta en junio con promesas de reprimir a los grupos armados, reducir el tamaño del Estado hasta en un 40 por ciento y reactivar el sector de petróleo y gas.

De La Espriella anunció en su discurso de posesión ante las tropas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que Colombia ingresará al Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional de cooperación militar contra el crimen liderada por Estados Unidos.

Washington refuerza su alianza militar

La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia estrecha la relación de Colombia y Estados Unidos.

El mandatario, de 48 años y sin experiencia previa en cargos de elección popular, asumió el viernes con un discurso centrado en la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico.

Entre sus primeras definiciones estuvo el anuncio de que Colombia se incorporará al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación militar y policial promovida por la administración de Donald Trump para enfrentar al crimen organizado transnacional.

Como parte de ese acercamiento, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos prevé destinar 1.000 millones de dólares a un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Colombia, en coordinación con el Congreso estadounidense.

Washington presentó la ayuda como una forma de "revitalizar" la relación bilateral y profundizar la cooperación no solo en seguridad, sino también en materia económica.

El anuncio supone un respaldo significativo al nuevo gobierno colombiano y coloca la cooperación militar con Estados Unidos entre sus principales prioridades desde el comienzo del mandato.

De La Espriella llegó al poder después de imponerse en la segunda vuelta presidencial de junio con una plataforma de mano dura contra las organizaciones armadas y el narcotráfico, además de prometer reducir el tamaño del Estado hasta en 40% y recuperar el crecimiento mediante una mayor explotación de los sectores petrolero y gasífero.

Su incorporación al Escudo de las Américas profundiza una estrategia de seguridad basada en la cooperación con Washington, en un momento en que Estados Unidos busca ampliar alianzas regionales para combatir redes criminales que operan a través de las fronteras.

El nuevo mandatario también enfrenta el desafío de convertir esas promesas en resultados concretos sin agravar los problemas fiscales y de seguridad del país.