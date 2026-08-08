Gabriel Attal, presidenciable francés, denuncia injerencia rusa rumbo a 2027

El ex primer ministro francés Gabriel Attal, candidato a las presidenciales de 2027, presentó una denuncia por "injerencia extranjera" procedente de "redes rusas" que, según sus abogados, buscan desestabilizarlo, indicaron este sábado a la AFP, en un nuevo episodio que vuelve a poner el foco en estas acusaciones.

Tras una primera alerta el miércoles por "una injerencia digital exterior" y "procedente de Rusia", los servicios del Estado "informaron" el viernes a Attal, secretario general del partido de centroderecha Renacimiento, sobre una "nueva operación de injerencia" ocurrida el jueves y "de nuevo procedente de redes rusas", explicaron sus abogados en un comunicado.

A ocho meses de la primera vuelta de las presidenciales francesas, una serie de operaciones de desestabilización, atribuidas a redes prorrusas, han tenido como objetivo en pocos días a tres candidatos declarados o potenciales, en un contexto marcado por estos señalamientos.

Redes prorrusas atacan a otros candidatos

El aspirante de centroderecha Édouard Philippe fue objeto de calumnias sobre su estado de salud, mientras que el eurodiputado de izquierdas Raphaël Glucksmann fue atacado a través de su compañera, la periodista Léa Salamé, quien fue acusada de haber sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de su esposo.

En el caso de Attal, se le ha presentado como potencialmente afectado por la enfermedad de Parkinson, dentro de esta serie de contenidos que sus abogados consideran parte de la operación de injerencia denunciada.

Attal presenta denuncia por injerencia extranjera

La denuncia presentada por Attal en París el viernes por la noche, y que la AFP conoció, se refiere a "hechos de injerencia extranjera, de manipulación de la información, de fabricación de contenidos falseados, susceptibles de atentar contra los intereses fundamentales de la nación y contra la sinceridad de las próximas elecciones presidenciales", según los términos incluidos en la denuncia presentada ante las autoridades.

"Varios perfiles de X (...) han difundido falsos reportajes de video, falsas portadas de periódicos, contenidos que imitan los logos y las líneas gráficas de medios", detallaron sus abogados Sacha Ghozlan y Lucas Veil.

Señalan contenidos falsos

Además, "atribuyen a él y a sus allegados declaraciones, actos y posiciones públicas mentirosas y falsas destinadas a desacreditarlo como candidato", precisaron finalmente los abogados en el comunicado dado a conocer este sábado.

Con información de AFP.

*mcam