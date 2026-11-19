El empresario Elon Musk reconoció que se siente frustrado por los resultados obtenidos después de invertir cientos de millones de dólares en apoyo a candidatos republicanos durante las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Demócrata logró importantes avances electorales.

Durante una conversación en el evento DealBook Summit organizado por The New York Times, Musk admitió que no está satisfecho con el retorno político de su inversión.

Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto mucho a cambio, aunque quizás el resultado habría sido mucho peor sin ello”, afirmó el empresario.

El fundador de Tesla explicó que no siguió de cerca el desarrollo de las campañas electorales debido a que gran parte de su atención estaba enfocada en la gestión de sus compañías.

Según comentó, sus prioridades durante ese periodo estuvieron centradas en el desarrollo de Tesla y SpaceX, empresas clave dentro de su actividad empresarial.

Una porción significativa de los recursos destinados por Musk a la actividad política fue canalizada a través de America PAC, el comité de acción política respaldado por el empresario.

Dicho organismo dirigió sus esfuerzos a promover candidaturas republicanas y financiar campañas dirigidas contra aspirantes demócratas en diversos estados del país.

Entre las contiendas más observadas estuvo la elección al Senado en Texas, donde el comité destinó decenas de millones de dólares para respaldar la candidatura republicana.

Texas simboliza el giro electoral

Uno de los resultados más destacados de la jornada se produjo en Texas, donde el demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por un escaño en el Senado.

El resultado puso fin a varias décadas sin victorias demócratas en ese tipo de elección estatal y se convirtió en uno de los símbolos del avance electoral registrado por el partido en los comicios de medio término.