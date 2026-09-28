Presumen captura de otro dron submarino; “espionaje en Ormuz”

MADRID.— La Guardia Revolucionaria de Irán anunció la captura de un segundo submarino no tripulado del ejército de Estados Unidos en aguas del estrecho de Ormuz. Estados Unidos desmintió la captura.

En un comunicado, la Guardia indicó que el aparato, un Remus 600, fue capturado “en una operación coordinada y compleja de inteligencia y guerra electrónica”, antes de resaltar que el submarino “era operado por el Ejército terrorista estadunidense para labores de espionaje en el estrecho de Ormuz”.

La Guardia Revolucionaria resaltó que este sumergible “avanzado” está ya en manos de “especialistas” para intentar obtener la información que posea, informó la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria declara firmemente que el estrecho de Ormuz está cerrado y que estamos tomando medidas contundentes e implacables contra los movimientos peligrosos y el tráfico no autorizado a través del mismo”, ha zanjado en su comunicado.

Más tarde, un portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadunidenses, Tim Hawkins, rechazó la información iraní que ha relacionado con la situación “evidentemente desesperada” que atraviesa.

“Mantenemos el control operativo de todos nuestros drones”, afirmó a la cadena Al Jazeera.

Espera reanudar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que espera que las conversaciones con Irán se reinicien la próxima semana, pese a rechazar una propuesta de tregua presentada por Teherán.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el que yo quiero hacer”, afirmó Trump al sitio informativo Axios. “Es lo que quizá habríamos aceptado hace un año”, apuntó, al considerar que los iraníes habían “sobrevalorado sus cartas”.