EU derriba un dron iraní que se aproximaba a un portaaviones

El ejército estadounidense derribó el martes un avión no tripulado iraní que se acercó "agresivamente" al portaaviones Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, dijo el ejército estadounidense, en un incidente reportado primero por Reuters.

El incidente ocurrió mientras los diplomáticos buscaban organizar conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, y el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que con los buques de guerra estadunidenses dirigiéndose hacia Irán, probablemente sucederían "cosas malas" si no se podía llegar a un acuerdo.

Los precios de los futuros del petróleo subieron más de 1 dólar por barril después de la noticia de que el dron fue derribado.

El avión no tripulado iraní Shahed-139 volaba hacia el portaaviones "con intenciones poco claras" y fue derribado por un avión de combate estadounidense F-35, dijo el ejército estadounidense.

"Un avión de combate F-35C del Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo", dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadunidense.

La misión de Irán ante la ONU se negó a hacer comentarios. Ningún militar estadunidense resultó herido durante el incidente y ningún equipo estadunidense resultó dañado, añadió.

El portaaviones USS Abraham Lincoln de clase Nimitz transita por el Mar Arábigo el 5 de abril de 2012. AFP

El grupo de ataque del portaaviones Lincoln es la parte más visible de la escalada militar estadounidense en Oriente Medio tras la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales del mes pasado, el disturbio interno más mortífero en Irán desde la revolución de 1979.

Trump, quien no llegó a cumplir sus amenazas de intervención durante la represión, ha exigido desde entonces a Teherán concesiones nucleares y ha enviado una flotilla a sus costas. La semana pasada, afirmó que Irán estaba "negociando seriamente", mientras que el principal funcionario de seguridad de Teherán, Ali Larijani, afirmó que los preparativos para las negociaciones estaban en marcha.

Barcos iraníes acosan a un petrolero con bandera estadunidense

En un incidente separado ocurrido el martes en el Estrecho de Ormuz, apenas horas después del derribo del dron, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán acosaron a un buque mercante con bandera estadunidense y tripulación estadounidense, según el ejército estadounidense.

"Dos barcos del CGRI y un avión no tripulado iraní Mohajer se acercaron al M/V Stena Imperative a alta velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero", dijo Hawkins.

El grupo de gestión de riesgos marítimos Vanguard afirmó que los barcos iraníes ordenaron al petrolero que apagara el motor y se preparara para ser abordado. En cambio, el petrolero aceleró y continuó su viaje.

Hawkins dijo que un buque de guerra de la Marina de Estados Unidos, el McFaul, estaba operando en el área y escoltaba al Stena Imperative.

"Como resultado, la situación se calmó y el petrolero con bandera estadounidense está navegando con seguridad", añadió Hawkins.

Con información de AFP.