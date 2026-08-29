El milagro de Zoyal, el niño que sobrevivió a inundaciones en Nepal

Zoyal Ghale, de 8 años, quien corrió hacia un bosque y trepó a los árboles para escapar de las inundaciones de Nepal, se reunió con su madre el viernes, después de que ella comenzara a temer que él y su hermano hubieran perecido en su escuela.

Un día antes, Zoyal había sido evacuado en helicóptero solo desde el devastado distrito de Rasuwa, con una pierna rota y cortes en la cara, mientras que su madre, Matti Maya Tamang, de 28 años, se desplazaba de un refugio a otro en busca de sus dos hijos.

En el cuarto lugar, los nombres de mis hijos tampoco figuraban en la lista, no estaban allí”, declaró Tamang. “Ya había aceptado que mis dos hijos habían fallecido. Lo único que pude hacer fue llorar. No pude contenerme”.

Al menos 17 mil niños se han visto afectados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, al norte de Katmandú, según informó UNICEF, que añadió que está trabajando con el gobierno de Nepal para identificar, registrar y reunir a los niños separados de sus familias.

Foto: Reuters.

Tamang y su familia han estado entre los afortunados. Hay al menos 580 muertos y alrededor de 2 mil 500 desaparecidos.

Tras más búsquedas infructuosas, Tamang consiguió el jueves el teléfono de una periodista que se había reunido con Zoyal varias horas antes en un pequeño hospital del distrito vecino de Nuwakot. Ahí, el menor accedió a ser filmado con la esperanza de encontrar a su familia.

Bajracharya dejó su número en el hospital y Tamang la llamó unas horas después.

Cuando la madre supo que su hijo estaba vivo y que lo habían trasladado a Katmandú, Tamang dijo que apenas podía creerlo.

Cuando me dijiste que sabías dónde estaba Zoyal, no me lo creí”, dijo. “Ya había perdido la esperanza de encontrarlos”.

Tamang ya había encontrado con vida también a su hijo menor.

“Después de encontrar al mayor, sentí que mi vida había vuelto”, dijo.

Una zona de Nepal que luce irreconocible

Los chicos habían ido al colegio el miércoles por la mañana, tomando el vehículo escolar, mientras ella había empezado a tejer en casa.

Entonces oyó lo que parecía un terremoto.

Las inundaciones se desencadenaron cuando la parte inferior del glaciar cerca de la cima de la montaña Langtang Lirung se derrumbó el miércoles y se precipitó al fondo del valle, lo que provocó una avalancha de hielo y rocas que desencadenó un deslizamiento de tierra masivo.

Podía ver cómo todo era arrastrado por la corriente”, dijo Tamang. “Pensé que mis hijos también estaban siendo arrastrados por la corriente”.

Intentó dirigirse hacia su escuela, que normalmente está entre 15 y 20 minutos en coche, pero dijo que el paisaje se había vuelto casi irreconocible. El edificio de la escuela había quedado destruido.

“No se podía distinguir dónde estaba la escuela, dónde estaba el mercado”, dijo. “Sólo había agua, piedras y lodo por todas partes”.

El deslizamiento de tierra arrasó con agua y escombros el norte de Nepal y el Tíbet. En cuestión de minutos, comunidades enteras quedaron devastadas.

Un niño escapa con 20 rupias en la mano

Zoyal Ghale tenía la pierna derecha rota y la cara arañada y magullada. Sin embargo, en la mano izquierda sostenía con fuerza dos billetes de 10 rupias.

Según informaron las autoridades, los agentes de policía que lo habían rescatado le dieron el dinero para convencerlo de que fuera con ellos al hospital.

Dijo que estaba estudiando en la escuela cuando ocurrió la inundación. De repente, “todo se puso muy, muy negro”, recordó.

Dijo que huyó de la escuela hacia el bosque con un amigo y que se subió a los árboles para escapar.

Al preguntarle si había tenido miedo, negó con la cabeza.

Madre e hijo se reúnen finalmente en Katmandú

El viernes, Tamang finalmente llegó al hospital de Katmandú donde Ghale había sido trasladado, a unas dos horas en coche de su casa.

Debido a la suspensión de todas las líneas de autobús, se consiguió un vehículo para Tamang.

Tras días de búsqueda frenética, Tamang permaneció de pie en silencio junto a su cama. El padre de Zoyal, un obrero de la construcción en Japón, también venía de camino.

Las inundaciones del miércoles han transformado la vida en Rasuwa. Pero para Tamang, al menos cierto grado de normalidad ya había regresado.

“Oh, siempre ha sido un niño travieso”, dijo Tamang.

“No es la primera vez que se rompe un hueso”.

Con información de Reuters.

*mcam