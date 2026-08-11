Brote de ébola en el Congo y Uganda se habría provocado por una nueva transmisión desde animales

El brote actual de ébola en el Congo está relacionado con una variante hasta ahora desconocida de la rara cepa Bundibugyo, lo que indica que se originó a partir de una nueva transmisión de animales a humanos en lugar de proceder de variantes vinculadas a brotes anteriores, según un nuevo estudio.

Investigadores del Congo, Uganda, Bélgica y otros países analizaron la composición genética de muestras del virus obtenidas de 22 pacientes del Congo y Uganda, y descubrieron que la cepa del brote era genéticamente distinta de los virus del Ébola de Bundibugyo observados en los brotes de 2007 y 2012.

Los resultados, publicados este lunes en la revista Nature Medicine, sugieren que el brote comenzó con un nuevo caso de transmisión de animales a humanos y que, posteriormente, se propagó entre las personas.

El estudio no identificó el origen animal del brote, pero se sabe que los virus del Ébola se transmiten periódicamente de animales infectados a seres humanos.

El análisis genético ayudó a confirmar que los casos detectados en Uganda estaban relacionados con el brote del Congo.

Los autores del estudio afirmaron que un mayor acceso a las pruebas y a la secuenciación del virus podría ayudar a detectar antes futuros brotes de ébola y mejorar los esfuerzos para contenerlos.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobado para Bundibugyo, aunque se están desarrollando vacunas y tratamientos candidatos.

El brote se declaró el 15 de mayo y ya ha superado las 2 mil muertes, con 4 mil 381 casos confirmados hasta la fecha, según los últimos datos del Gobierno.