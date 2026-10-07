Christa Pike estuvo a punto de ser desconectada antes de despertar tras su fallida ejecución

Una semana después de sobrevivir a una inyección letal en Tennessee, Christa Pike estuvo a punto de ser desconectada del soporte vital cuando despertó y empezó a hablar, relató este miércoles su abogado Randy Spivey, quien aseguró que la defensa la creía con muerte cerebral.

Contra todo pronóstico, Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, hace una semana, en un penal de Tennessee.

La mujer quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital. Ahora puede hablar y sabe identificarse.

El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente", dijo su abogado Randy Spivey a los periodistas.

"Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar", explicó Spivey.

"Está enojada y confundida por todo en este momento", agregó el abogado sobre el estado de ánimo de Pike.

Cuando era adolescente, Pike secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja.

Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones.

Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte.

Su pronóstico sigue siendo incierto: especialistas señalan que podrían pasar semanas o meses antes de saber si se recupera y si puede ser declarada competente para una eventual nueva ejecución.

"Habla de forma limitada", dijo otra abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial.

"El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud", dijo Ihnen.

Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador.

No tiene "ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución", señaló Joel Zivot.

Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.

Texas, la próxima ejecución tras Pike

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

En la audiencia celebrada en Nashville, la jueza I'Ashea Myles indicó que la orden abarcaría también testimonios de testigos, correos electrónicos, fármacos, jeringas y vías intravenosas, mientras que la Fiscalía General estatal argumentó que era innecesaria porque ya había recopilado las pruebas.

La ejecución fallida de Pike reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.

Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente. El jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.

Lee calificó lo ocurrido como profundamente perturbador y pospuso la única otra ejecución que el estado tenía prevista este año.

El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado del sistema de prisiones para adultos, ha sostenido que siguió el protocolo establecido.

El estado de Texas tiene previsto llevar a cabo una ejecución este miércoles, la primera en Estados Unidos desde el intento de aplicar la pena de muerte a Pike.

Jamaal Howard deberá recibir inyección letal por matar a un empleado de tienda durante un robo en el año 2000.

Sus abogados han tratado de lograr el aplazamiento de su ejecución, citando el caso de Pike.

De acuerdo con el portal Davis Vanguard, la defensa de Howard, quien tenía 20 años cuando ocurrió el crimen en Silsbee, Texas, sostiene que padece discapacidad intelectual y pidió al gobernador Greg Abbott un aplazamiento de 30 días por la falta de transparencia sobre el fármaco letal.

La junta de indultos de Texas votó por unanimidad el 5 de octubre no recomendar la conmutación de la pena. Al momento de redactar esta nota no se había confirmado el resultado de la ejecución.

Sobrevivió a la inyección letal

El anestesiólogo Zivot afirmó en un artículo en The New York Times que Pike tiene venas pequeñas, lo que habría dificultado la inserción de una vía intravenosa para administrar pentobarbital, un sedante que suprime la respiración.

Según los abogados de la mujer, sus brazos se pusieron morados durante la ejecución y ella informó de una sensación de ardor. Posteriormente, de acuerdo con la defensa, presentaron quemaduras y ampollas.

Estas son indicaciones, dijo Zivot, de que parte del pentobarbital había entrado en el tejido de sus brazos y no en su torrente sanguíneo.

El pentobarbital utilizado en su ejecución también podría haber estado degradado, añadió.

Los abogados de Pike sostienen además que nadie en el equipo de ejecución pareció darse cuenta de que las vías intravenosas estaban mal colocadas.

El Death Penalty Information Center, que publica datos y análisis sobre la pena de muerte en Estados Unidos, afirmó que Pike fue la primera reclusa en sobrevivir después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional.

El asesinato acaparó la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado golpeado y mutilado con un pentagrama, símbolo que a menudo se considera satánico, grabado en el pecho.

Pike habría sido la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.

Sin contar su caso, Estados Unidos ha ejecutado a 29 personas este año, todas realizadas mediante inyección letal.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de EE.UU., mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

El Pentágono dijo el lunes que el presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense que mató a 13 personas e hirió a más de dos decenas en Fort Hood, Texas, en 2009.

La ejecución de Hasan por fusilamiento, programada para el 3 de diciembre, sería la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.