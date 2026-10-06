Christa Pike está consciente y habla tras sobrevivir a su ejecución

La reclusa Christa Pike, quien sobrevivió a una ejecución fallida en Tennessee la semana pasada, está consciente y habla, aunque su diagnóstico sigue siendo incierto, informaron sus abogados este martes.

Pike, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre en una prisión de Tennessee y desde entonces se encontraba en estado crítico, inconsciente y con respiración asistida.

Sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason, informaron del cambio en el estado de salud de la reclusa mediante un comunicado.

ontra todo pronóstico, está consciente, habla y continúa recibiendo atención médica crítica", afirmaron los abogados.

"A pesar del grave daño que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama", señalaron los abogados en un comunicado.

"Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", agregaron en el mismo texto.

Tennessee suspende ejecuciones y su comisario renuncia

La defensa de Pike reiteró su llamado al gobernador Bill Lee para que conmute la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Lee suspendió las ejecuciones previstas para 2026 a la espera de una investigación independiente, tras la segunda ejecución fallida del año, después de la de Tony Carruthers en mayo. Además, el comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada, renunció el sábado.

Los abogados de Pike habían advertido antes de la ejecución sobre varios riesgos médicos que, según la defensa, se cumplieron durante el procedimiento.

"Dificultad para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia", enumeró la defensa en un comunicado.

Pike es la primera reclusa que sobrevive "tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos utilizados en ejecuciones", según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Pike y el debate sobre la pena capital

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido un año antes cuando ambas eran compañeras en un centro de formación profesional. Pike tenía entonces 18 años y sus dos cómplices, también adolescentes, se salvaron de la pena capital.

Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años y permanece bajo custodia policial.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido a Tennessee desistir de ejecutarla de nuevo.

"El sufrimiento prolongado, físico y mental, derivado de múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel", señaló la oficina de Türk en la red social X.

Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según el Death Penalty Information Center. Actualmente, 42 personas se encuentran en el corredor de la muerte de ese estado.