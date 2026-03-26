Donald Trump negó estar "desesperado" por un acuerdo de paz con Irán

El presidente Donald Trump negó estar "desesperado" por cerrar un acuerdo con Irán, mientras mezclaba amenazas con diplomacia en un intento de poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En su primera reunión de gabinete desde el inicio de la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, Trump insistió en que Irán estaba "hecho mierda" y que "rogaba" por un acuerdo, a pesar de las negativas de Teherán.

Pero Trump rechazó las versiones de que estuviera buscando una vía de escape, mientras los precios del petróleo se disparan y aumenta la presión política para evitar el tipo de guerra prolongada en Oriente Medio que él mismo ha desdeñado en el pasado.

Hoy leí una noticia que decía que estoy desesperado por lograr un acuerdo", dijo Trump a los periodistas.

"Es todo lo contrario. No me importa", aseguró.

Irán afirma que no hay negociaciones directas.

Durante la reunión televisada de 90 minutos en la Casa Blanca, Trump osciló entre amenazas reiteradas de "aniquilar" a Irán y afirmaciones de que estaba a punto de capitular.

"Quieren lograr un acuerdo. La razón por la que quieren lograr un acuerdo es que han quedado hechos mierda", dijo Trump.

"Calculamos que nos tomaría aproximadamente de cuatro a seis semanas cumplir nuestra misión. A los veintiséis días, estamos extremadamente, realmente, muy avanzados", aseguró Trump.

Son pésimos combatientes, pero son grandes negociadores y están suplicando un acuerdo", dijo Trump en la Casa Blanca junto a altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.

El mandatario estadunidense también criticó a los aliados de la OTAN luego de que rechazaran sus llamados a enviar recursos navales para asegurar el estrecho de Ormuz, el cuello de botella petrolero que Irán ha cerrado de facto.

"Lo diré públicamente. Estamos muy decepcionados con la OTAN, porque la OTAN no ha hecho absolutamente nada", dijo Trump.

Durante la reunión, el enviado especial estadunidense Steve Witkoff confirmó por primera vez que Estados Unidos había enviado a Irán una "lista de acciones" de 15 puntos a través de Pakistán como mediador de la propuesta.

Witkoff, hombre de negocios que encabezó las conversaciones con Irán en las semanas previas al inicio de los ataques estadunidenses-israelíes, dijo que hay "fuertes indicios" de que Teherán está dispuesto a llegar a un acuerdo.

Veremos adónde conducen las cosas y si podemos convencer a Irán de que este es el punto de inflexión, sin buenas alternativas para ellos, aparte de más muerte y destrucción", dijo Witkoff.

Hegseth arremetió contra los medios por no apoyar la guerra de Trump, antes de elogiar al presidente por "hacer el trabajo del mundo libre".

"Rezamos por un acuerdo y damos la bienvenida a un acuerdo", dijo Hegseth. "Pero mientras tanto... el Departamento de Guerra seguirá negociando con bombas".

¿Regalo de Irán?

Por la mañana, el presidente de Estados Unidos afirmó que Irán estaba permitiendo el paso de diez petroleros por el estrecho de Ormuz como un aparente gesto de buena voluntad en las negociaciones.

Trump hizo estas declaraciones en una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, dando más detalles sobre lo que anteriormente había descrito como un "regalo" de Irán.

Dijeron: "Para demostrarles que somos auténticos y sólidos y que estamos ahí, vamos a dejarles pasar ocho buques petroleros, ocho buques, ocho grandes buques petroleros", comentó Trump. "Supongo que tenían razón, y eran auténticos, y creo que enarbolaban pabellón paquistaní (...) Al final fueron 10 buques".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles sobre los buques.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras presiona a Irán para que acepte un acuerdo que despeje el cuello de botella marítimo y ponga fin a su programa nuclear.

Con información de AFP.