Donald Trump califica como “regalo” el paso de petroleros por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán permitió el tránsito de diez petroleros por el estrecho de Ormuz como un gesto de buena voluntad en el marco de las negociaciones en curso. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario explicó que lo que había descrito previamente como un “regalo” se refería a esta concesión energética.

Trump relató que inicialmente se habló de ocho buques, pero finalmente fueron diez los que atravesaron el estrecho.

“Dijeron: ‘Para demostrarles que somos auténticos y sólidos y que estamos ahí, vamos a dejarles pasar ocho buques petroleros, ocho grandes buques’. Supongo que tenían razón, y eran auténticos, y creo que enarbolaban pabellón paquistaní (…) Al final fueron 10 buques”,

La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales sobre los barcos, pero las declaraciones de Trump se producen mientras presiona a Irán para que acepte un acuerdo que permita despejar el cuello de botella marítimo y ponga fin a su programa nuclear.

El martes, el presidente sorprendió al afirmar que Irán había hecho a Estados Unidos una concesión “muy costosa” relacionada con la energía, aunque en ese momento se negó a precisar a qué se refería. Ahora, con la confirmación del paso de los petroleros, Trump presentó el hecho como un gesto significativo.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas más críticas para el comercio mundial de petróleo, y cualquier concesión en su tránsito tiene un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

Con información de Reuters.